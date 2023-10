L’Anmi presenta a Latina “Disegnando infiniti cerchi nel cielo – in volo con Alessandro Marchetti Ingegnere Aeronautico”

LATINA – Il libro “Disegnando infiniti cerchi nel cielo – in volo con Alessandro Marchetti Ingegnere Aeronautico” sarà il protagonista dell’iniziativa che l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) – Gruppo di Latina ha organizzato per venerdì 27 ottobre 2023 presso la Casa del Combattente, lo storico edificio situato a Latina in Piazza San Marco 4. Nell’edificio di fondazione che da quest’anno può fregiarsi del titolo di “LUOGO DEL CUORE” del FAI grazie, con ingresso libero e orario 10 – 12 e 16,30 – 20, saranno esposte le tavole con i disegni realizzati da Paolo Spadot che illustrano il libro mentre alle 18 l’autore Piero Manciocchi narrerà la vita dell’Ingegnere Alessandro Marchetti, originario di Cori dove nacque il 16 giugno 1884, divenuto uno dei Pionieri dell’aeronautica, progettista di numerose e ardite realizzazioni a partire dal suo primo velivolo, denominato “Chimera”, che pilotò personalmente nel 1910.

Il racconto delle vicende di Marchetti, dalle sue prime esperienze realizzate a Cori per proseguire, trasferitosi poi a Sesto Calende dove aveva sede la fabbrica di aeromobili a cui darà anche il suo nome, la SIAI-Marchetti, fino agli anni dell’immediato secondo dopoguerra, si svilupperà avvalendosi dei disegni che illustrano il libro, realizzati da Paolo Spadot, che verranno visualizzati su uno schermo.

Introdurrà la conferenza e interloquirà con l’Autore il Vice Presidente del Gruppo ANMI di Latina Ammiraglio Massimo Porcelli, con un lungo periodo di servizio nella Componente Aerea delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. L’evento rientra nelle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare che ricorre quest’anno 2023. All’iniziativa hanno dato la loro adesione anche le Sezioni di Latina dell’Associazione Arma Aeronautica (AAA) e dell’Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (ANUA).