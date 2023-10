Vince Napoli. Gente di Napoli, gente da scudetto: Atlante presenta il nuovo libro

LATINA – E’ stato pubblicato a fine agosto il nuovo libro di Gianluca Atlante, giornalista di Latina, scritto in collaborazione con il collega napoletano Giuseppe Farese dal titolo “Vince Napoli. Gente di Napoli, gente da scudetto. Interviste su un sogno realizzato e una città che cambia” (ed Slam). Lunedì 16 ottobre (alle 18) nello storico Caffè Gambrinus del capoluogo partenopeo in Via Chiaia con vista su Piazza del Plebiscito, preceduti da un’introduzione di Arturo e Antonio Sergio, i due autori e gli intervistati presenteranno il lavoro che ha al centro (ovviamente) il terzo scudetto conquistato dal Napoli. Gianluca Atlante lo racconta dipingendo il quadro con le immagini delle interminabili feste nei Rioni, ma non solo.

L’assunto – spiegano Atlante e Farese – è che “la città è tornata a esplodere di colori, di feste, di addobbi quanto mai fantasiosi, come ai tempi di Maradona, ma il contesto è cambiato e ci si chiede se e quanto, questa vittoria così fortemente voluta, inseguita e invocata , sia lo specchio di una città che negli anni ha trovato una sua nuova dimensione. Certe vittorie sportive non nascono mai a caso, e proprio con chi – negli anni – ha dato di più allo sport napoletano, alla cultura, alla musica e alla politica cittadina, ognuno per la propria parte, abbiamo provato a tracciare l’identikit di una città non più rappresentata, nel calcio nazionale ed europeo, dal genio di un calciatore unico nel suo genere, ma da un collettivo forgiato da idee moderne e dal gran lavoro di un gruppo che ha trovato via via nella città il sostegno per crederci fin all’ultimo”.

A rispondere alla domanda saranno grandi campioni e artisti straordinari, scrittori sulla cresta dell’onda, politici, l’ex sindaco di Napoli: Patrizio Oliva, Lina Sastri, Gianfranco Zola, Luigi De Magistris, Massimiliano Rosolino, Marisa Laurito, Davide Tizzano, Maurizio de Giovanni e Pino Porzio.