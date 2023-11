Controlli a tappeto della Polizia a Cori e Roccamassima

LATINA – La Polizia ha intrapreso una forte attività di contrasto alla recrudescenza dei reati predatori nei comuni di Cori e Roccamassima, anche al fine di diminuire l’insicurezza percepita riferita alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini. Stamattina sono state impegnate unità operative del Commissariato di Cisterna – Pattuglie del Controllo del Territorio e della Squadra Anticrimine – nonché equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Realizzati specifici servizi finalizzati a prevenire e contrastare i furti in abitazione e negli esercizi commerciali, con il controllo di persone e di autovetture sospette svolgendo vigilanza nelle aree più sensibili e periferiche, come la località Boschetto a Roccamassima dove negli ultimi tempi si sono verificati diversi furti. Durante i servizi sono state identificate 98 persone e controllati 80 veicoli. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.