Nome di battaglia Brenta, la storia del partigiano Fusi in un libro di Salvatore D’Incertopadre

LATINA – E’ stato presentato sabato 11 novembre nell’ambito della rassegna promossa dall’Anpi Latina il libro Nome di battaglia Brenta di Salvatore D’Incertopadre (Atlantide Editore) che racconta la storia di Fortunato Fusi, un giovane partigiano nato nel 1925 a Poggibonsi, e il suo contributo alla Resistenza in Valdelsa tra il mese di marzo e quello di giugno del 1944.

“Ma la sua vicenda – racconta l’autore – continua quando decide di arruolarsi volontario nel nuovo esercito italiano, contribuendo alla liberazione di parte del nord-est nelle file della divisione Cremona insieme agli Alleati. Questa storia mi è venuta incontro”, ha spiegato D’Incertopadre che ha intervistato Fusi all’età di 98 anni scoprendo un uomo lucidissimo capace di raccontare dettagli inediti della storia della Resistenza. Uno degli ultimi partigiani viventi.

L’AUTORE – Salvatore D’Incertopadre ha guidato la Cgil della provincia di Latina dal 2004 al 2012. Ha pubblicato diversi libri, il primo nel 2015, Il sindacalista, con prefazione di Susanna Camusso. Nel 2016 esce Due padri, due figli. Una famiglia tra Napoli e Latina; nel 2017 Via delle Zite 18. Non sono diventato uno scugnizzo; nel 2018 escono La Camera del Lavoro del Lazio meridionale dal dopoguerra al terzo millennio e Maciste. Da Cisterna a Stalingrado; nel 2019 Freccia Rossa e Ercole. Il cavaliere di Cisterna; nel 2020 Nura e Sansone. Bombe su Terracina; nel 2021 Il Commissario Talenti. Omicidio in tangenziale; nel 2022 Esuli. Da Pola a Latina e Quota 833; nel 2023 I fantasmi di Salò.