Picchia la compagna incinta e la manda in ospedale, scatta divieto di avvicinamento

APRILIA – I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, hanno dato esecuzione oggi alla misura cautelare personale interdittiva del Divieto di Avvicinamento alla persona offesa, a carico di un cittadino Bosniaco di etnia Rom, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Latina per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, nei confronti della compagna convivente.

I fatti scatenanti sono avvenuti la sera del 27 ottobre, quando l’uomo, per futili motivi, nonostante la compagna fosse in stato di gravidanza, l’aggrediva con pugni e schiaffi, che la costringevano ad un ricovero presso la clinica città di Aprilia. Ascoltata dai carabinieri di Campoverde, la giovane donna raccontava che gli atti di violenza andavano avanti da circa un anno, ma si rifiutava di denunciare il compagno per paura di subirne di ulteriori e citando usi e costumi della comunità Rom. Ad attivare le indagini sono stati i militari che hanno ottenuto l’applicazione del codice rosso e la misura cautelare per il compagno violento.