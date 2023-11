Incidente mortale nella notte a Minturno, muore ciclista

MINTURNO – Incidente mortale nella notte a Minturno. Intorno all’1,30 circa al km 12 della Variante Appia Formia-Garigliano, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Minturno che hanno svolto i rilievi, un camion ha travolto un uomo in bicicletta che è deceduto. Il conducente si è fermato a prestare soccorso ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.