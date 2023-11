Tutto pronto per il Tedx Lago di Fogliano: la scommessa di rendere Latina attrattiva

LATINA – Si sono aggiunti due relatori al selezionato parterre di ospiti (tutti di Latina) che domani pomeriggio (alle 17) si riunirà al Fogliano New Life al Lido per il primo Tedx della provincia di Latina dal titolo “Lago di Fogliano” che svilupperà il tema “Ispirare per Connettere” .

Con lo scienziato di fama internazionale Ennio Tasciotti, con il Ceo e fondatore dell’innovativa To Be, Francesco Paolo Russo, con l’influencer Eleonora Viola, il chirurgo estetico Ugo Redi e Ilaria Palleschi, illustratrice, fumettista e autrice di graphic novel, chiamati a raccontare le rispettive esperienze di lavoro e di crescita professionale, ci saranno anche Lorenzo Di Filippo, risk analyst e presidente di Exo Italia, e la Scrum Master Valeria Bordi, il primo per provare a spiegare il fenomeno dell’esodo studentesco e come si possono riportare a casa i cervelli in fuga; la seconda per raccontare come il metodo “Agile” utilizzato in azienda possa in realtà essere applicato al mondo della scuola.

“Il tema di Ispirare per Connettere ha l’obiettivo di andare ad accendere la scintilla che può innescare il cambiamento. E’ stato molto importante nella fase organizzativa di questo evento iconico entrare in contatto con il mondo locale dell’innovazione, dell’impresa, della comunicazioni e sarà importante incontrarsi lì sabato. Questo modello serve proprio a connettere, a mettere insieme le persone facendole incontrare”, ha spiegato Guido Frascadore che con Niccolò De Filippo ha organizzato il Tedx.

L’evento, esauriti i biglietti, si potrà seguire anche a distanza attraverso la diretta streaming che si attiverà alla 17.