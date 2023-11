Violenza sulle donne, conferenze, Messa e banda per la Giornata Internazionale

MINTURNO – Sono Tre gli appuntamenti proposti dal Comune di Minturno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dopo la presentazione, il 24 novembre del libro “Tutti meritiamo il meglio” e la conferenza su “Le donne dalla Linea Gustav alle violenze di oggi”, domenica 26 verrà celebrata una Santa Messa in onore delle donne vittime di violenza e a seguire il concerto della Banda della Città di Minturno. Per concludere, il concerto del trio AMAL “suoni oltre confine”.

Lunedì scuola protagonista: nella Sala Consiliare del Comune si terrà una conferenza sul tema “Scuola contro la violenza sulle donne, tra buone prassi e progetti educativi”, che vedrà partecipi gli istituti del territorio e, a seguire, l’inaugurazione della panchina della rinascita. Dal 23 al 28 novembre i monumenti e le fontane saranno illuminati di rosso come sostegno alla campagna antiviolenza.