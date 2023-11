25 novembre, a Cisterna il ricordo alla Scalinata degli Angeli

CISTERNA – In una delle comunità più colpite dalla violenza di genere le iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si sono aperte giovedì pomeriggio con il CIF (Comitato Italiano Femminile) di Cisterna, in Aula Consiliare e l’evento “Dedicato a chi non ha più voce”, un pomeriggio di letture e musica. C’è stata la marcia il 24 novembre “Uniti per combattere, insieme per ricordare”, organizzata da MGA Studios in collaborazione con l’I.C. Monda-Volpi e con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

E oggi, 25 novembre, l’appuntamento con l’iniziativa Basta violenza sulle donne è sulla Scalinata degli Angeli, inaugurata nel 2019 e dedicata alle donne vittime di violenza, uccise per mano di compagni, mariti, padri. Lì, alle 9:30, sono previsti gli interventi del sindaco Valentino Mantini, di Maria Innamorato, Assessore Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti LGBT e Contrasto alle Discriminazioni, con il Consiglio Comunale dei Giovani, la Croce Rossa Italiana, delegazione Cisterna.

Poi alle 10:30 in aula consiliare si terrà la proiezione del docu-film scritto e diretto da Renato Lazzari in collaborazione con Cristian Ciriaci e Andrea De Cave. A seguire gli interventi della Consulta delle Donne e di Sostegno Donna di Cisterna e del Centro Donna Lilith di Latina.