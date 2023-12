“A Casa della Maga”, il racconto di Rita Leonetti per Lazio Segreto e Sconosciuto

SAN FELICE CIRCEO – Si intitola “A casa della maga” il racconto di Rita Leonetti selezionato e pubblicato nell’antologia “Lazio segreto e sconosciuto” (Historica Edizioni) e che, come è facile intuire, è ambientato a San Felice Circeo.

“In una cornice contemporanea il racconto si sviluppa lungo un percorso ricco di fascino e antiche narrazioni, sospeso tra mito e leggenda, proprio come il magico mondo del Circeo, una terra amata”, racconta l’autrice che ha preso parte alla presentazione del volume alla Nuvola di Roma dove si sta svolgendo la fiera Più Libri Più Liberi.

Nel racconto di Rita Leonetti luoghi, personaggi e rapide suggestioni dall’uomo di Neanderthal a Marco Emilio Lepido, ai Templari, per arrivare ad Anna Magnani e al muro della Nommera raccontati ad un gruppo di ragazzi in gita. E torna il personaggio di Lillo Capponi, cui l’autrice ha già dedicato il libro Il marinaio burbero del Circeo: “Lillo tace, scrutando il paesaggio come se lo vedesse per la prima volta, poi indicando uno scoglio che affiora dall’acqua proprio di fronte ad una grotta, esclama: “Qui all’alba a volte incontro la maga Circe. È alta, slanciata con un viso bellissimo e lunghi capelli neri ma al sorgere del sole scompare. Non stupitevi, Circe abita proprio qui sul promontorio che secoli fa era l’isola di Eea”.