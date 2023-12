FdI Latina si riunisce per celebrare un anno di successi e programmare il prossimo futuro

LATINA – Primo incontro del nuovo coordinamento provinciale e poi cena evento organizzata dal Partito dei Conservatori e Riformisti Europei. E’ stata la prima riunione operativa del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Latina dopo il partecipatissimo congresso del 25 novembre scorso quella che si è tenuta, ieri pomeriggio, all’Hotel Fogliano di Latina. A seguire la cena evento organizzata dal co presidente dei Conservatori e dei Riformisti Europei, On. Nicola Procaccini sul futuro dell’Europa e il ruolo dei territori, a cui hanno preso parte gli amministratori della provincia e i coordinatori comunali del partito.

Ospiti d’eccezione, Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il Presidente della Commissione Agricoltura al Senato Luca De Carlo. Presenti, tra gli altri, l’Assessore Regionale Elena Palazzo e il consigliere regionale Vittorio Sambucci, vice presidente della Commissione Agricoltura.

“In questi anni noi di Fratelli d’Italia e conservatori europei abbiamo cercato di costruire un’Europa migliore, più vicina e attenta ai cittadini, alle famiglie, alle imprese. Lo abbiamo fatto soprattutto per grandi questioni, come la tutela e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza italiani, in primo luogo agroalimentari, e per una transizione ecologica ed energetica che fosse capace di conciliare la sostenibilità ambientale con le necessità di sviluppo economico e crescita sociale – ha dichiarato l’On. Nicola Procaccini- Un lavoro impegnativo che sta dando importanti risultati, grazie anche alla forza e al sostegno del governo italiano guidato da Giorgia Meloni. Come centrodestra siamo ancora minoranza nelle istituzioni europee ma molto sta cambiando negli equilibri politici interni. Già nel Consiglio e nella Commissione UE a prevalere è la rappresentanza di centrodestra. Ora manca l’ultimo tassello, quello del parlamento europeo che sarà rinnovato il prossimo 9 giugno. Da questa provincia può partire una spinta importante per consentire a Fratelli d’Italia e ai conservatori europei di poter contare in maniera decisiva all’interno del parlamento europeo e determinare nuove politiche a beneficio dei cittadini e dei territori”

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati raggiunti quest’anno – il commento del Senatore Nicola Calandrini, confermato nel ruolo di coordinatore provinciale – e lo dimostrano i numeri, anche di questo pomeriggio. Il coordinamento provinciale ha riunito attorno a un tavolo 40 persone, tra eletti e invitati di diritto. La cena che ha riunito solo gli amministratori e i coordinatori della provincia ha visto presenti più di cento persone. Siamo una grande comunità che sta lavorando all’unisono per essere sempre più organizzata ed efficiente”.

“E’ stato davvero un anno record – prosegue Calandrini – da ultimo c’è stato il partecipatissimo congresso provinciale che ha riempito la platea del Teatro d’Annunzio, prima il tesseramento record che ha fatto registrare più di 7000 tesserati, decretando Latina come una delle province che ha visto sottoscritte più tessere in Italia. Solo qualche mese prima il grande successo alle amministrative, che ci vedono governare, insieme con il centrodestra, in Comuni importanti come quello Capoluogo, Aprilia e Terracina, senza dimenticare i tanti piccoli Comuni che rappresentano l’ossatura del nostro territorio. Il tutto senza dimenticare la Regione Lazio, che ci ha visto eleggere per la prima volta ben 3 consiglieri regionali”.

Lo sguardo è comunque rivolto al futuro: “Siamo già al lavoro per supportare i nostri amministratori che dovranno affrontare le elezioni amministrative, ci stiamo preparando alla grande campagna elettorale per le elezioni Europee senza dimenticare le elezioni Provinciali, le ultime spero che non vedranno il coinvolgimento degli elettori. Ma la politica, e noi di Fratelli d’Italia lo sappiamo bene, non è solo campagna elettorale, anzi questa rappresenta solo il frutto di un lavoro che viene svolto in precedenza. Per questo a prescindere dalle campagne elettorali, come coordinamento provinciale stiamo organizzando un progetto che vedrà coinvolti gli assessori di Fratelli d’Italia in Regione Lazio. Un vero e proprio tour per i 33 Comuni della Provincia, in cui descrivere le buone pratiche che sta portando avanti la Giunta Rocca, in un confronto dialettico con la cittadinanza” ha concluso il Senatore Calandrini.