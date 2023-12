Latina finalista, Celentano: “Una bellissima notizia, un progetto al quale ho creduto fermamente”

LATINA – Dopo la notizia che Latina con il suo “Bonum facere” rientra tra le dieci finaliste alla selezione per la Città Capitale Italiana della Cultura, esprime profonda soddisfazione la sindaca Matilde Celentano: “Una bellissima notizia – ha commentato subito il sindaco Matilde Celentano – E’ un progetto al quale ho creduto fermamente, insieme all’assessore Annalisa Muzio, sin dai primi giorni d’insediamento. Il risultato è frutto dello straordinario lavoro che abbiamo affidato all’architetto Daniela Cavallo, dell’agenzia PG&W, che in pochissimi giorni è riuscita a svelare le unicità di Latina in un dossier che si è rivelato strategico ai fini del concorso e non solo. Perché, come abbiamo sempre sostenuto, il lavoro dell’architetto Cavallo è una guida preziosa per la crescita culturale della città, sulla quale l’amministrazione comunale che rappresento sta investendo moltissimo. Sono anche lieta – ha aggiunto la prima cittadina del capoluogo pontino – per il risultato raggiunto dalla città di Gaeta, segno inequivocabile delle potenzialità che la nostra provincia è in grado di esprimere”.

Latina dovrà dunque ora presentarsi all’audizione già fissata al 4 marzo prossimo 15.15 alle 16.15. L’ufficialità della notizia è arrivata questa mattina, nella sede di piazza del Popolo, a mezzo Pec. Il Ministero della Cultura.

A margine della bella notizia – spiegano dal Comune – certificata dalla firma segretario generale del Ministero della Cultura, il dottor Mario Turetta, il calendario della audizioni in presenza, che potranno essere seguite in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero.

“Sono convinta – ha affermato Celentano – che faremo una bellissima figura anche il 4 marzo. E ora diamoci da fare tutti. Abbiamo un cantiere in fermento, quello di Latina26, per sostenere fino all’ultimo giorno utile il progetto di candidatura”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partner di questa avventura iniziata insieme agli Ordini degli architetti di Latina e Verona, con l’università Sapienza, e proseguita con l’adesione di un centinaio di enti ed associazioni. Un affascinante viaggio che ci ha fatto amare ancora di più la nostra città, Latina”, ha concluso il sindaco Celentano.