Salvo il progetto Mediazione Sociale Latina: voto unanime in commissione

LATINA – E’ salvo il progetto di Mediazione Sociale Latina prorogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri . La notizia è stata data ieri nel corso della seduta congiunta delle commissioni Lavori pubblici e servizi sociali. “L’amministrazione, con una maggioranza attenta e non sorda alle istanze dei più fragili, assieme alla minoranza – sotto la cui amministrazione era partito il progetto – hanno votato all’unanimità di dare mandato agli uffici di produrre tutti gli atti e le interlocuzioni necessarie per ottenere la prosecuzione del progetto di Mediazione sociale per i prossimi 6 mesi, necessari ad arrivare al completamento dell’anno scolastico evitando che chi è in età scolastica, non perda attività importanti come quelle del doposcuola e che non vengano interrotte le lezioni dei corsi di italiano per stranieri, attività queste a supporto di una reale integrazione nella comunità, che parta dall’inclusione scolastica e linguistica oltre che sociale importantissima, perché risponde alle esigenze del territorio, quelle di connessione, di coesione sociale, partecipazione. Ma quello che ci rende più orgogliosi è sapere che questo percorso, avviato dalla precedente amministrazione Coletta, ha dato i suoi buoni frutti ed è stato trasversalmente apprezzato dagli utenti e da tutte le forze politiche” hanno dichiarato il presidente della Commissione servizi sociali Nicola Catani e quello della commissione Lavori Pubblici Fausto Furlanetto.

“Ringrazio il presidente Catani e il presidente Furlanetto per aver risposto ai nostri appelli come Comune di Latina e aver convocato tempestivamente questa commissione, che si è svolta in un clima di grande e proficua collaborazione. Oggi ha vinto tutta la città”, è il commento della consigliera di Latina Bene Comune e presidente della commissione trasparenza Floriana Coletta. “Oggi abbiamo ascoltato la cooperativa il Quadrifoglio e chi ci lavora e tutte le associazioni che collaborano con il progetto di mediazione sociale facendo un lavoro eccezionale dando prova di cittadinanza attiva, che è una risorsa in più per la nostra comunità, non per i piccoli o grandi lavori che svolgono ma per la funzione sociale che assume di controllo, di affezione al territorio, per aumentare il senso di appartenenza alla comunità”.

“Mediazione Sociale. Recupero urbano integrato” è un progetto promosso dal Comune di Latina, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando delle periferie e gestito dalla Cooperativa sociale il Quadrifoglio. La finalità del progetto è quella di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, di rafforzare in loro la capacità di lavorare insieme e aumentare il senso di appartenenza alla comunità. Tante le attività svolte fino ad ora nei 24 mesi di progetto, e tra queste l’ultima con la piantumazione di 100 nuovi alberi nei parchi cittadini di Latina e Latina Scalo coinvolgendo i cittadini attivi dei patti di collaborazione.