Un imprendiotore-dj-surfista di Latina entra al Grande Fratello

LATINA – Un imprenditore di Latina appassionato di surf entra al Grande Fratello. E’ Sergio Maria D’Ottavi, 31 anni, studi al liceo classico Dante Alighieri di Latina, con una lunga esperienza in Svizzera come chef. E’ tornato a casa due anni fa per aprire sul lago di Sabaudia il Danau, locale di ispirazione indonesiana, che ha riscosso successo in estate anche grazie ai suoi dj-set.

Biondo, alto, occhi azzurri, ma soprattutto spirito libero, fa il suo ingresso nella casa più conosciuta d’Italia insieme con un altro Nip, tra i non famosi. Sergio è stato presentato da Alfonso Signorini nella puntata di stasera, sabato 23 dicembre e a questo punto è chiaro che passerà il Natale sotto l’occhio vigile del Grande Fratello.

In un suo post pubblicato il giorno del suo ultimo compleanno il 9 febbraio, Sergio Maria D’Ottavi, in arte Serghmarie, si descrive così: “Trentuno anni vissuti al limite, tanti successi e tanti fallimenti, tante gioie e tanti dolori, tante persone e pochi amici, onestà e tradimenti. Gli amori, pochi ma veri. Dalla vita ho imparato tanto…..conta il viaggio da condividere insieme alle persone che il destino ha riservato per noi”.