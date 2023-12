A Fossanova si gira la commedia “Tutte insieme all’abbazia”

PRIVERNO – L’Abbazia di Fossanova e l’intero borgo sono il set scelto per “Tutte insieme all’abbazia”, una commedia a metà tra sacro e profano, tra delinquenza e castità ( ispirata al famosissimo Sister Act) e che vede tra i suoi protagonisti Manuela Villa, Guendalina Tavassi, Noemi Esposito, Lucia Batassa, Marina Marchione, Titina Maroncelli, Noemi Silipo, Roberta Scardola, Dada Loi, Bonaria Decorato e Flavia Armillei e come direttore della fotografia Marco Tani. Una produzione tutta al femminile: la Starlex Srl di Claudia Gatti (produttrice e sceneggiatrice) e Benedetta Pontellini (produttrice e regista), coadiuvate da Paola De Carli.

Tra loro anche le cinque false suore che arriveranno in Abbazia alla ricerca del bottino che l’anno prima costò loro mesi di reclusione. Se qualcosa della trama è trapelato – però – ben poco è uscito dal set di questi giorni. Ciò che è noto è che si continuerà a girare in terra pontina toccando anche la città di Sabaudia ed il centro di Priverno.

“Girare un film in posti meravigliosi e accoglienti come questi è sempre un grande piacere, non solo perché danno un valore aggiunto al progetto ma soprattutto perché ci permettono di lavorare con una maggiore serenità concentrando tutte le energie per un lavoro armonico sul set. Per questo ci teniamo a ringraziare la Latina Film Commission e il suo direttore Rino Piccolo per il supporto incondizionato che ci hanno offerto, oltre ovviamente a Padre Pablo Scaloni, parroco dell’Abbazia di Fossanova, Don Massimo Castagna, parroco della Chiesa Santissima Annunziata di Sabaudia, il Polo Museale e il Comune di Priverno”, commentano le produttrici di Starlex Srl.

“Il nostro territorio continua ad attrarre produzioni per il cinema e la tv riconfermando tutta la potenza scenografica dei suoi paesaggi. E lo sta facendo ininterrottamente da mesi con una serie di

progetti destinati alle piattaforme Amazon e Netflix – commenta il direttore della Latina Film Commission, Rino Piccolo – È un momento davvero fortunato per la nostra provincia, anche se a dirla tutta non c’è stato un solo mese in cui non abbiamo ospitato produzioni e progetti. L’eterogeneità dei nostri luoghi e la loro vicinanza con Roma sono aspetti importanti, ai quali, non faccio peccato nel dirlo, si aggiunge il lavoro di supporto che svolge la Latina Film Commission sul territorio e con le diverse amministrazioni locali. Un’attività molto apprezzata da produttori e registi perché permette loro di operare in assoluta serenità, nel rispetto dei tempi di lavorazione e delle esigenze del film; un impegno costante che viene ripagato unicamente dalla grande

soddisfazione di portare in alto il nome della nostra provincia e della sua forte vocazione cinematografica”.