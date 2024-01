Elezioni europee, Adinolfi presenta la candidatura bis: “Volevo tornare alla famiglia, ma a Salvini non ho potuto dire di no”

LATINA – Una richiesta arrivata direttamente dai piani alti della Lega, dal leader Matteo Salvini e dal sottosegretario Claudio Durigon, la ricandidatura alle prossime Elezioni Europee 2024 di Matteo Adinolfi presentata oggi al Circolo Cittadino di Latina. “A dire il vero volevo smettere con la politica, tornare al mio lavoro di insegnante e commercialista, ma soprattutto alla mia famiglia perché questi anni sono stati di lontananza – assicura – ma non ho potuto dire di no”. In realtà anche stare lontani dalla politica per chi si cimenta, pare sia molto difficile.

Così Matteo Adinolfi si racconta e racconta la sfida raccolta per un secondo mandato al Parlamento Europeo. Succede nello stesso giorno in cui Angelo Tripodi ufficializza il suo addio al partito per entrare in Forza Italia. Affiancato dallo stesso Durigon, dalla deputata Giovanna Miele, dai coordinatori regionale e provinciale Bordoni e Moni, l’eurodeputato parla del percorso personale e di quello del partito: “Eravamo pochi consiglieri comunali eletti – dice – in pochi anni oggi abbiamo eletto in questa provincia esponenti in tutti i consigli comunali, sindaci, deputati e senatori, europarlamentari, consiglieri regionali” .

Sull’addio di Tripodi un po’ di delusione: “C’è sempre qualcuno che scende dal treno in corsa – dice – magari per ambizioni personali – dice – sono un po’ deluso e dispiaciuto che lo abbia fatto ora a pochi mesi dal voto europeo, dopo le tante preferenze raccolte tra i simpatizzanti della Lega che avevano creduto in lui”.

La corsa di Adinolfi è cominciata : “L’obiettivo in provincia di Latina è confermare le preferenze prese nel 2019”. Erano 22500 sul territorio e 32mila in tutto, nel collegio.