Centro Donna Lilith di Latina compie 38 anni

LATINA – Il Centro Donna Lilith festeggia i suoi 38 anni, tanti ne sono trascorsi da quando è stata aperta l’associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza ad avviare un percorso di rinascita, a partire da quello di fuoriuscita dai legami basati sulla violenza fisica, verbale, psicologica. Una lunga strada che ha portato all’apertura di altri centri antiviolenza sul territorio provinciale, ad Aprilia e Priverno, e di Sportelli come a Sezze e Sermoneta, mentre si lavora all’apertura di una seconda casa rifugio a Cisterna e si fa più vicina l’apertura di un centro antiviolenza e una casa rifugio nel sud Pontino.

Intorno al lavoro di 15 operatrici strutturate, si muovono 175 socie e ben 60 volontarie che domenica 4 febbraio apriranno le porte della sede di Donna Lilith aps in Via Farini 2 a Latina per ricordare i 38 anni dalla nascita dell’associazione.

“Ci sarà un momento per raccontare le molte attività svolte in questi anni, ricordare una nostra socia e scoprire un nuovo strumento tecnologico acquistato grazie alla donazione della sua famiglia”, anticipano.