Cisterna, inaugurati i nuovi punti lettura

CISTERNA DI LATINA – Sono stati inaugurati oggi i tre nuovi punti lettura del progetto “Prendi e Scopri” dedicati a bambini e bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Tre nuovi spazi lettura, dislocati nel quartiere San Valentino, all’interno dell’Asilo Nido Comunale, dell’Istituto comprensivo “Leone Caetani” Plesso “Alessandro Marcucci” e del Consultorio Familiare dell’ASL Distretto 1 di Latina, che rientrano tra i 25 totali del progetto che coinvolge anche Bologna, Palermo e Santa Lucia del Mela.

A partecipare alla consegna di 40 libri-gioco e albi illustrati nei nuovi punti lettura, insieme al responsabile della Biblioteca comunale “A. Marsella” di Cisterna di Latina, Danilo Di Camillo, l’assessore alla Cultura, Maria Innamorato, la Consigliera Delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi, Aura Contarino, che hanno incontrato l’entusiasmo di bambini, insegnanti, educatrici e operatori sanitari.

Prendi e scopri è un progetto interregionale della durata di un anno finanziato dal Centro per il libro e la lettura all’interno del bando “Leggimi 0-6”, ideato e realizzato da Hamelin insieme a una rete di partner che operano sui territori coinvolti.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura come esperienza pedagogica, ludica ed estetica, fondamentale per le bambine e i bambini da 0 a 6 anni, per i loro genitori e gli altri adulti di riferimento. Collaborano con Prendi e scopri: i Patti per la lettura di Bologna, di Palermo, di Cisterna di Latina e di Santa Lucia del Mela, favorendo l’adesione dei soggetti locali e la partecipazione della cittadinanza alle attività progettuali.