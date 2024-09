Arrampicata, salto in alto, basket, arti marziali, calcio: il centro di Latina si prepara alla Settimana Europea dello Sport

LATINA – Latina prepara la Settimana europea dello Sport. La manifestazione che si terrà dal 23 al 30 settembre prevede l’allestimento di un Villaggio dello Sport in Piazza del Popolo, esteso al tratto pedonale di Corso della Repubblica e all’Arena Cambellotti, dove si terranno dimostrazioni di varie discipline con la possibilità per il pubblico di provare; e si terranno incontri e presentazioni all’insegna dello sport. Il capoluogo arriva all’appuntamento con il titolo di Comunità Pontina – European Community of sport 2024 condiviso con Pontina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Priverno, Maenza e Formia.

“Lo spirito della Settimana Europea dello Sport è quello di valorizzare il ruolo dello sport come portatore di benessere, inclusione e motore di crescita sociale”, ha detto la sindaca Matilde Celentano durante la presentazione che si è tenuta questa mattina nella Sala De Pasquale del Comune con la partecipazione di Fabrizio Santangelo, delegato regionale Aces, di Alessandra Feudi, assessore allo Sport del Comune di Terracina, Simone Coco, assessore allo Sport del Comune di Pontinia e Davide Gallucci, consigliere delegato del sindaco di Sabaudia.

“Orgogliosa di presentare questa manifestazione e di far parte della Comunità Pontina dello Sport. Dopo il successo del torneo “Basket in piazza” che è stata una festa lunga 20 giorni – ha aggiunto la prima cittadina -, dopo le gare di salto con l’asta in piazza del Popolo e le attività dell’Opes al Coni, Latina è città dei giovani, città universitaria e anche città dello sport”.

UNA GRANDE PALESTRA ALL’APERTO – In piazza del Popolo ci sarà un campo da calcetto e gli arbitri ufficiali Aia, poco più in là due campi da minibasket, e in Via Diaz il salto con l’asta. Una una parete da arrampicata sarà posizionata sotto l’intendenza di Finanza, una pista di pattinaggio nell’Arena Cambellotti, tatami lungo l’isola pedonale per le dimostrazioni di arti marziali. Nel programma anche scherma storica, dama, padel, hockey, cricket, rugby, boxe, ginnastica ritmica e altro ancora. Arriveranno le ragazze della pallamano femminile Hc Pontinia impegnate nel campionato di serie A1. Ci saranno sessioni di ballo di gruppo e anche i quattro zampe potranno assistere a dimostrazioni di agility.

Andrea Chiarato, assessore allo Sport del Comune di Latina ha ringraziato i comuni che fanno parte della Comunità Europea dello Sport per la loro collaborazione, invitando tutti i cittadini a partecipare: “Un evento che avrà risonanza anche nazionale grazie all’Aces – sottolinea – e sarà un’occasione di visibilità per tutte le società sportive che operano sul territorio. Teniamo poi particolarmente alla presenza di due associazioni, ci saranno infatti la Lilt, lunedì, anche con la delegazione di Sabaudia che pratica il dragon Boat e sabato l’Ail con la sua Fitwalking che partirà da Via Tanaro e ci raggiungerà in piazza del Popolo. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare il più possibile”.

Tra le società e associazioni di promozione sportiva hanno aderito Opes, Uisp, Panatholn Club, Unesco Latina.

La manifestazione si svolge sotto l’egida di Aces Europe e Aces Italia, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

IL PROGRAMMA