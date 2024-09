Benacquista ufficializza la Casa del Basket: “Impianto moderno e omologato. Si farà nell’ex stabilimento Onorati”

LATINA – E’ ufficiale, nascerà nel sito dimesso da tutti conosciuto come stabilimento “Onorati”, in via del Lido a Latina, il nuovo Centro Sportivo dedicato al mondo dello sport e in particolare del basket. Lo annuncia in queste ore con un comunicato ufficiale la famiglia Benacquista, proprietaria della Latina Basket, la principale società di pallacanestro maschile di Latina, che sta giocando a Cisterna dopo la chiusura del palazzetto dello sport di Via dei Mille per gravi problemi di staticità.

“Una casa del Basket” così la definisce Benacquista: «Dopo mesi di progettazioni, attesa, interlocuzioni e condivisioni con l’Ente sul corretto percorso tecnico-amministrativo da intraprendere, il 10 luglio 2024 è stato presentato al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Latina il progetto per un moderno impianto sportivo, versatile ed ecosostenibile, che risponde in parte alla domanda di impianti sportivi omologati. Il sogno di mio padre, inseguito da anni, si realizzerà, assicurando un futuro al basket del territorio»”, spiega Sabrina Benacquista promotrice del progetto. Un annuncio che vale anche come sollecitazione al Comune: “Auguriamo buon lavoro ai tecnici, agli Assessori e all’intero Consiglio Comunale, con l’auspicio che venga avviato nei tempi previsti l’iter autorizzativo necessario ad assicurare un nuovo impianto sportivo alla Latina Basket e alla città, già per la prossima stagione sportiva”, si legge in una nota della Latina Basket.

La famiglia Benacquista sottolinea gli “importanti investimenti economici e sacrifici personali” per realizzare “un luogo adatto per ospitare gare, tornei, competizioni d’eccellenza ed eventi di pallacanestro anche di rilevanza nazionale, eventi culturali, nonché manifestazioni di interesse federale per la promozione dello sport in genere”, spiegano dalla società.

Il Presidente del club Comm. Lucio Benacquista « rivolge un sentimento di apprezzamento e gratitudine al Sindaco Matilde Celentano, agli Assessori, ai Dirigenti e Tecnici del Comune di Latina, che ci hanno riservato in questa fase preliminare attenzione e supporto, per un progetto la cui realizzazione sarà un successo e un segnale positivo per tutta la città».

“Un progetto – assicura il General Manager della Latina Basket Mariano Bruni – realizzabile in tempi contenuti che metterà fine al nostro vagabondare per impianti sportivi della provincia di Latina e Frosinone”.

I dettagli saranno raccontati in occasione della presentazione dei protagonisti della stagione sportiva 2024/2025.