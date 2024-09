Gaia Pernarella lascia il Movimento CinqueStelle e passa a Sinistra Italiana

TERRACINA – Gaia Pernarella rompe gli indugi e ufficializza, l’uscita dal Movimento CinqueStelle e l’adesione a Sinistra Italiana. La già Consigliera regionale del Lazio di Terracina vuole tornare a misurarsi – spiega – con le ” battaglie sui diritti sociali e civili, sulla legalità, sull’ambiente e sulle tematiche culturali che languono…Una scelta che mi pare inevitabile, vista la rassegnazione generale e il declino culturale del mio territorio che rispecchia perfettamente quello del nostro Paese”, scrive.

Al Movimento cinque Stelle un grazie per il passato, mentre il presente non le appare più condivisibile: “Un progetto in cui ho creduto fortemente anche in tempi non sospetti e a cui sono immensamente grata per avermi dato la possibilità di attivarmi per il bene del mio territorio. Oggi però questo movimento sembra non aver più bisogno di noi attivisti e portavoce della prima ora, tanto da non aver mai creato la possibilitá di mettere a regime le competenze ed i risultati ottenuti con estremo sforzo in questi 15 anni. E sinceramente non riesco ad appassionarmi all’esito della discussione sul limite del secondo mandato: duole, e tanto, vedere l’indifferenza e la sufficienza con cui le battaglie storiche, le regole statutarie e i cardini su cui ci siamo fondati siano state archiviate e surclassate da statisti dell’ultima ora che hanno smesso di portare la voce delle persone per chiudersi in cerchi magici e referenti calati dall’alto che nulla hanno a che fare con i principi per cui ci siamo battuti per anni. Le diatribe ed i teatrini mediatici degli ultimi giorni poi, sono così ridicoli e stucchevoli da aver superato in idiozia anche la disillusione di una politica ormai inesistente, più impegnata ad inseguire visibilità e diritto all’esistenza che temi precisi ed importanti”.

Poi, l’annuncio sul nuovo percorso sociale e politico “che riprenderà con maggiore forza appoggiando convintamente le idee ed il progetto politico di Sinistra Italiana, partito che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare nell’alleanza politica della scorsa campagna elettorale per le elezioni regionali del Lazio, e che senza superbia ha saputo accogliere la mia esperienza e la mia visione politica nella stesura del programma elettorale che convintamente continua a portare avanti nelle istituzioni con voglia di condivisione e proposta. Sono certa che sarà un’esperienza sfidante e coinvolgente tornare a mettere a disposizione il mio lavoro per un Paese più equo, sostenibile e che non lascia davvero indietro nessuno”, conclude Pernarella.