Tre Ironman di Latina in gara a Cervia: sono Andrea Troisi, Gianluca Parrocchia e Silvano Silvi

LATINA – Saranno domani in gara a Cervia nella Ironman Italy Emilia Romagna. La sfida è cominciata per i triatleti di Latina Andrea Troisi, Gianluca Parrocchia e Silvano Silvi. Sono loro i nuovi portacolori della Latina Triathlon pronti a cimentarsi nella gara più difficile: 3.800 metri di nuoto, 180 km di bici, 42,195 km di corsa. In Romagna si ritroveranno con altri seimila partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il maltempo ha costretto l’organizzazione ad annullare alcuni eventi inaugurali, ma le gare agonistiche si terranno puntualmente: primo start domani 21 settembre alle 07.30 con gli Atleti PRO, cinque minuti dopo scatta lo start per gli Age-group (Rolling Start 6 atleti ogni 10’’), che vedrà protagonisti anche Troisi, Parrocchia e Silvi. Premiazioni il giorno successivo, domenica 22 settembre, quando partono le altre due gare di triathlon.

“L’Ironman è una gara che si prepara in mesi di duri allenamenti, sacrifici e attenzione allo stile di vita. In primis è una sfida contro se stessi, perché ti metti alla prova in una gara unica – dichiara la presidente della Latina Triathlon Silvia Merola –. La partecipazione di tre nostri atleti ci riempie di orgoglio, perché l’Ironman è l’agognato punto d’arrivo del movimento che parte dagli Youngster. Sosterremmo nell’impresa Andrea, Gianluca e Silvano. Una parte della squadra sarà con loro, il resto seguirà sulle piattaforme online l’andamento della gara passo passo”.

La domenica successiva, 29 settembre, sempre a Cervia, la Latina Triathlon sarà presente con ampia delegazione di atleti al Campionato Italiano Sprint Coppa Crono. Nel pomeriggio dello stesso giorno a Latina, Youngster e Age/Group, saranno presenti nel tratto inziale di Corso della Repubblica partendo da Piazza del Popolo, per dimostrazioni di duathlon (corsa-ciclismo-corsa), nell’ambito della Settimana Europea dello Sport.