Il vescovo Crociata nomina i nuovi parroci: Don Spaviero a Santa Maria Goretti dopo la scomparsa di Don Anselmo

LATINA – Questa mattina, presso la curia vescovile di Latina, il vescovo Mariano Crociata ha presieduto l’assemblea di inizio anno pastorale del clero operante in Diocesi. L’incontro è servito a presentare la Lettera ai ministri ordinati e ai fedeli tutti sulle Unità di Collaborazione tra Parrocchie.

Sempre durante la mattinata è stata avviata la procedura di elezione dei sacerdoti nel Consiglio Presbiterale, che si completerà nei prossimi giorni con l’emissione dei decreti di nomina dei membri eletti e di quelli di diritto.

Al termine dell’assemblea il vescovo Crociata ha comunicato alcune nomine di Parroci:

Don Paolo Spaviero è nominato Parroco di Santa Maria Goretti in Latina. Succede a Don Anselmo Mazzer improvvisamente scomparso. Originario di Terracina, 45 anni d’età, è stato ordinato presbitero nel 2006 e incardinato nella Diocesi di Latina. Mantiene l’incarico di Delegato Episcopale per il Diaconato Permanente e i Ministeri Laicali; Assistente ecclesiastico del Consultorio diocesano; Responsabile del Servizio diocesano di ascolto familiare. Attualmente ha anche incarichi di docenza di Teologia Morale presso il Seminario di Anagni.

Don Wissam El Haddad è nominato Amministratore Parrocchiale di San Michele Arcangelo, Borgo San Michele, in Latina. Nato in Libano, 44 anni d’età, è incardinato nell’Arcidiocesi di Beirut e Jbeil dei Greco-Melkiti (Libano), dove è stato ordinato presbitero nel 2004; è stato anche docente di Teologia Biblica presso la Facoltà di Teologia di Beirut (Libano). Da alcuni anni è accolto nella Diocesi di Latina per una esperienza pastorale nelle nostre parrocchie.

Don Claudio Antonio Arellano Quezada è nominato Parroco della Sacra Famiglia, in località Quartaccio, Pontinia. Originario del Cile, 51 anni d’età, ordinato presbitero nel 2000 e poi incardinato nella Diocesi di Latina. È anche Difensore del Vincolo presso il Tribunale ecclesiastico diocesano.

Padre Giorgio Turriceni, fn è nominato Parroco di Sant’Anna in Pontinia. Religioso della Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth di San Giovanni Battista Piamarta (i Piamartini), ha emesso la professione religiosa nel 1993 e poi ordinato presbitero nel 1995. Per lui domenica 22 settembre, alle ore 11, si terrà l’ingresso con la celebrazione presieduta dal vescovo Mariano Crociata.

Nei prossimi giorni saranno definite le date per le cerimonie di ingresso degli altri Parroci (la presa di possesso dell’Ufficio a termini di diritto canonico), anche queste sempre presiedute dal vescovo Mariano Crociata. Fino a quel momento i suddetti presbiteri restano nei loro attuali incarichi.