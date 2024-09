Via Massaro, l’ex sindaco Coletta che ottenne il finanziamento: “Sempre della serie “quelli dell’immobilismo”

LATINA – Dopo la conclusione in consiglio comunale del ventennale iter per il completamento di Via Massaro, l’ex sindaco Damiano Coletta posta la foto scattata nel marzo 2017 quando da con la fascia tricolore dei momenti solenni, firmò a palazzo Chigi, davanti al presidente del Consiglio Gentiloni, l’accettazione del finanziamento per l’opera pubblica e commenta: »»”: ci siamo insediati il 21 giugno 2016 e il 30 Agosto 2016 scadeva il “Bando Periferie”. Grazie al lavoro degli allora assessori Buttarelli e Leggio abbiamo tirato fuori dai cassetti i progetti delle precedenti Amministrazioni che per questo vanno ringraziate”.

“Nel dicembre 2016 – ricorda Coletta – siamo stati ammessi al finanziamento di 18 milioni con 17 progetti tra cui via Massaro (8,5 milioni), parco Porta Nord – Pantanaccio (1,5 milioni), riqualificazione edificio comunale via Varsavia, parte del Garage Ruspi. Nel corso degli anni abbiamo incontrato più volte la presidenza del consiglio dei ministri per ottenere proroghe sulla tempistica. Vanno ringraziati gli uffici comunali per il paziente e costante lavoro svolto. Sono opere strategicamente importanti.

La connessione con le periferie e la loro riqualificazione rappresentano forse lo strumento più importante per garantire la sicurezza. Non la repressione”, conclude.