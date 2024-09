Consiglio comunale a Cisterna, piena fiducia all’assessore Del Prete

CISTERNA – Prima dell’apertura dei lavori del Consiglio comunale, il Sindaco Mantini e l’assessora allo sport Capasso hanno reso omaggio a Jacopo De Lellis, 13enne di Cisterna laureatosi Campione Italiano di Dama Internazionale.

Successivamente, l’appello ha convalidato la seduta che, per prima cosa, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Marco Mauti, deceduto sul lavoro lo scorso 4 settembre, e ha auspicio che siano intensificate le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nelle comunicazioni all’Aula e alla comunità, il Sindaco Mantini ha informato dell’ufficializzazione della costituzione di Parte Civile del Comune nel procedimento a carico dell’assassino di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, uccise il 13 febbraio scorso; sulle azioni attuate in favore delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni per le esalazioni causate dall’incendio in via della polveriera, ospitate nel palazzetto dello sport e rientrate a casa all’indomani degli esiti delle analisi dell’Arpa e della Asl di Latina; sull’avvenuto rimpatrio in India della salma di Satnam Singh – il bracciante agricolo deceduto a seguito dell’omissione di soccorso dopo un incidente sul lavoro – e dell’azione di riqualificazione dell’immobile in via delle Province per la valorizzazione del patrimonio comunale, che ospita al piano terra, il Centro di Aggregazione Giovanile e la Foresteria. Ha poi smentito che il Consiglio Comunale dei Giovani è “illegittimo e decaduto”, come erroneamente affermato da alcuni; ha ripercorso le tappe della rassegna Cisterna Estate e le sue proposte per andare incontro a varie fasce di età. Sullo stadio Bartolani ha ribadito come gli elevati costi di gestione comunale sono stati attenzionati dalla Corte dei Conti, motivo per cui si è deciso di affidarlo con regolare bando e che il suo uso, ora, è una questione tra le società sportive, mantenendo gli incontri della prima squadra del Cisterna Calcio. Ha poi ripercorso le tappe che stanno portando all’implementazione del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, il progetto per la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il posizionamento delle Eco Isole Mobili a San Valentino (23 settembre), a Le Castella (14 ottobre), a Cerciabella (28 ottobre), a Prato Cesarino (25 novembre).

Infine, non si è sottratto dalla notizia dell’indagine della Guardia di Finanza per reati fiscali che vede coinvolto il figlio dell’assessore Pasquale, detto Lino, Del Prete: quest’ultimo si è dichiarato “estraneo ai fatti”, non è stato raggiunto da provvedimenti giudiziari, non ha responsabilità da anni nelle aziende di famiglia. Il Sindaco ha confermato la fiducia all’assessore e sta valutando, per ragioni di opportunità politica con la sua maggioranza, eventuali iniziative. L’assessore si è messo a completa disposizione su quanto il Sindaco e la maggioranza riterranno opportuno per il bene dell’amministrazione comunale e della città.

Successivamente ha preso la parola il consigliere Sambucci per chiedere contezza dell’alloggio individuato per ospitare i familiari di Satnam Singh, dell’acquisto degli arredi e della raccolta fondi attivata dal Comune a sostegno della famiglia della vittima. È intervenuto inoltre sulla raccolta differenziata, sull’incremento dei numero di operatori nella Cisterna Ambiente e delle discariche abusive; ha ribattuto sul Consiglio comunale dei Giovani e sulla Cisterna Estate; infine sulla gestione dello stadio Bartolani.

Di Cori ha lamentato i mancati benefici della cosiddetta tariffa puntuale dei rifiuti che “premia chi ricicla di più e spende meno”; della situazione della Cisterna Ambiente e del servizio di porta a porta; delle somme della Cisterna Estate.

Antenucci ha interrogato la delegata Contarino sui costi della Cisterna Estate e del palco noleggiato.

Felicetti si è detta garantista sulla vicenda dell’assessore Lino Del Prete, ed ha interrogato il Sindaco e sulle carenze del servizio del porta a porta chiedendo quando partirà nel centro della città e nel quartiere San Valentino, sui costi della campagna d’informazione della Cisterna Ambiente, sul “reclutamento” nell’Azienda Speciale e sui contratti degli operatori, sui quantitativi delle singole frazioni di rifiuti che vengono raccolti ed i relativi costi di smaltimento.

Di Cori ha sollecitato il delegato Sarracino a fare il punto sull’armamento della Polizia Locale, mentre Sambucci ha posto il problema della gestione del Filetto e dello stato in cui attualmente versa.

Circa la TARI, l’assessora Innamorato ha chiarito che l’Agenzia ARERA ha imposto nel calcolo della tariffa si deve tener conto di un conguaglio dei due anni precedenti, i quali risentono degli aumenti dei costi dell’energia elettrica. L’aumento dello scorso anno è stato del 7%, quest’anno del 3%. Mentre la TARIP, cioè la tariffa puntuale dei rifiuti, non può essere ancora applicata perché il porta a porta non è esteso su tutta la città.

Sull’armamento della Polizia Locale, Sarracino ha risposto che l’Amministrazione sta facendo un’attenta valutazione e verrà trattato nel successivo Regolamento comunale; ha reso noto l’esito dell’incontro in prefettura ovvero l’implementazione della videosorveglianza nel centro urbano e al Parco di San Valentino, grazie ad un finanziamento del 50% dalla Regione Lazio.

Il Sindaco Mantini, a proposito dell’immobile in cui era prevista l’ospitalità dei familiari di Satnam, che precisato che i mobili e gli arredi sono stati donati dalla FLAI CGIL e si stanno acquisendo a patrimonio comunale. Sul Filetto, Cicchitti ha aggiornato sulle azioni in corso per la candidatura a Monumento Naturale, mentre il Sindaco, in attesa del riconoscimento, verificherà l’efficacia del contratto di sponsorizzazione dell’area verde.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedenti, l’assise ha approvato 4 variazioni di bilancio di ratifica di altrettante atti di Giunta comunale: la prima di 12 mila euro del Servizio Cultura che corrispondono al contributo della Presidenza del Consiglio della Regione Lazio per il Palio dell’Anello; la seconda per la creazione del capitolo di spesa a seguito dell’utilizzo del conto corrente comunale per la raccolta fondi in favore dei familiari di Satnam Singh, dove sono stati raccolti 5.500 euro. Il conto corrente sarà chiuso a breve e l’Amministrazione dettaglierà sulle risorse che sono state donate dai cittadini e sul suo impiego. La terza variazione, per i diritti allo studio degli studenti con difficoltà, a seguito del contributo della Regione Lazio di 54.480 euro; la quarta, necessaria per l’attivazione dell’avviso per la concessione di contributi alle famiglie per il rimborso delle rette degli asili nido autorizzati, pari a 276 mila euro.

Quindi l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2023, un obbligo di legge per gli Enti locali che riguarda gli organismi partecipati, enti strumentali, aziende controllate e partecipate; nel caso specifico del Comune di Cisterna rientrano l’Azienda Speciale Cisterna Ambiente e il Consorzio Industriale per il Lazio, e questo è pari a meno 183.577 euro. Poi, 2 debiti fuori bilancio, uno a seguito di un decreto ingiuntivo derivante da sentenza emessa dal Tribunale Civile di Latina di importo pari a 10 mila euro; l’altro a seguito di sentenza emessa dal Giudice di Pace di Latina pari a 4 mila euro, per il risarcimento del danno dopo un sinistro stradale all’interno del cimitero comunale.

Il 9° punto all’ordine del giorno ha riguardato la modifica al Regolamento Generale delle entrate tributarie per adeguarlo alle modifiche dello Statuto del contribuente che prevede il contraddittorio preventivo obbligatorio precedente all’avviso di accertamento.

Tutti questi punti sono stati relazionati dall’assessora al bilancio e tributi Innamorato.

Quindi, 2 approvazioni dell’analisi del territorio: la prima per il Piano Particolareggiato Esecutivo di Collina dei Pini votata all’unanimità dei presenti; la seconda concernente il progetto di riqualificazione dell’ambito n. 8 nucleo abusivo di Cerciabella sempre all’unanimità dei presenti.

L’assessore Santilli ha relazionato sui restanti 3 punti riguardanti la ratifica in un mero errore materiale – privo di conseguenze e ritardi sul procedimento in corso – nella determina del progetto di riqualificazione e recupero del sito industriale dismesso sulla Pontina presentato dalla Giafra s.r.l.; l’aggiornamento del Piano di emergenza comunale di protezione civile esterna dei siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti; il diritto di prelazione di un alloggio PEEP. Tutti e 3 i punti sono stati approvati.