Due scuole intitolate a Mercedes Mellacina Vallin e Clementina Caligaris

LATINA – Sarà intitolata alla maestra e direttrice scolastica Mercedes Mellacina Vallin, la scuola di Via Po. A Clementina Caligaris maestra a Sezze e militante socialista in tutto l’Agro pontino nei decenni iniziali del ‘900, invece la scuola dell’infanzia di via Aniene, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo.

Con il via libera della giunta comunale di Latina, va verso la sua conclusione l’iter per le due intestazioni che sono anche il riconoscimento per il grande impegno profuso nella scuola e nella società dalle due donne che hanno vissuto la loro vita sul territorio pontino lasciando il loro segno positivo.

Mercedes Mellacina in Vallin (Migliaro-Ferrara 1911- Latina 2008), maestra vincitrice di concorso, poi laureata in lettere, vissuta a Sabaudia e poi nel capoluogo pontino con il marito conosciuto in Veneto ed è stata una storica insegnante elementare, direttrice scolastica e infine ispettrice che credeva nella forza dell’insegnamento, non solo per la conquista dell’istruzione, ma anche come mezzo per imparare a vivere con gli altri nel rispetto delle differenze. Era convinta che solo l’educazione, offerta con serietà, ma anche con amore, sarebbe riuscita a restituire ad un popolo decimato dalla violenza, la volontà di ricostruire una nazione che sembrava sfiduciata. Fu testimone fino agli ultimi anni della sua lunga vita anche del ruolo avuto dalle donne nei difficili processi di ricostruzione nel dopoguerra. E’ stata direttrice di diversi circoli didattici a Cisterna, a Cori, a Sezze e infine a Latina che comprendeva tutte le scuole della città e dei borghi.

Alla fine degli anni 60, aveva accettato con entusiasmo la presidenza del CIF, il Centro Italiano Femminile, una delle pochissime organizzazioni patrocinate dal Ministero degli Interni che guidò avendo come obiettivo il miglioramento dell’opera educativa non solo della scuola ma anche delle famiglie e di tutti quegli enti che si occupavano della crescita e della formazione delle persone. Fu attiva fino all’ultimo, convinta che i giovani della scuola superiore dovessero interessarsi alla Politica, la scienza che si pone come fine il Bene Comune. L’8 marzo del 2004, nell’aula magna dell’Istituto Vittorio Veneto di Latina gremita, Mercedes Mellacina Vallin testimoniò il suo impegno con una relazione sul ruolo della donna nella scuola dal dopoguerra. Lucida ed energica commosse tutti.

Il 27 agosto del 2008 Mercedes Mellacina Vallin si spense all’età di 97 anni, lasciando una testimonianza straordinaria di impegno e di coerenza che oggi gli viene riconosciuta anche con l’intitolazione di una scuola. Forse troppo poco.

Il ritratto di Clementina Caligaris invece, tra le prime donne italiane ad entrare in un’ istituzione politica e precisamente nella Consulta nazionale per la Costituente, è stato tratteggiato di recente grazie al libro Clementina Caligaris. Storia di una consultrice pubblicato da Dario Petti a febbraio 2019. Salgono così a tre le intitolazioni per questo personaggio: “Nel maggio del 2021 il piazzale della Villa comunale di Velletri, e in precedenza una stradina periferica di Latina, che purtroppo, almeno su Google Maps, è riportata erroneamente con due “elle” – sottolinea Petti – Un bel riconoscimento per una pioniera dell’impegno politico e sociale femminile e per il valore di una ricerca storica che aveva proprio l’obiettivo di restituire alla memoria collettiva la sua vicenda”, conclude l’autore.