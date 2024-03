Cade in una Rsa, ma i soccorsi vengono chiamati tardi: muore una 99enne di Latina

LATINA – Era caduta nella residente per anziani in cui risiedeva, ma nè gli operatori sanitari, nè i responsabili della struttura, hanno allertato in tempo i soccorsi. E’ accaduto in una rsa di Latina e i Carabinieri hanno denunciato 3 persone, due donne e un uomo di 21, 51 e 74 anni ritenuti responsabili a vario titolo di omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell’ambito sanitario. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, in assenza di linee guida e protocolli in merito, hanno omesso di contattare tempestivamente i soccorsi dopo la caduta della donna di 99 anni, poi operata in una clinica di Latina. La donna è morta lo scorso 13 febbraio per emorragia celebrale.