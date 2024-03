Da poliziotta e scrittrice: Rita Cascella presenta “Scacco matto. Il Re è morto”

SABAUDIA – Venerdì 15 marzo alle ore 17:30 nel Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” si svolgerà il quinto appuntamento della rassegna “Libri e Parole” organizzata da “Sabaudia Culturando APS” in collaborazione con il Comune di Sabaudia e grazie al contributo della Regione Lazio.

Protagonista Rita Cascella, poliziotta e scrittrice alla sua seconda pubblicazione, che presenterà il suo libro “Scacco matto. Il Re è morto” dialogando con la giornalista Licia Pastore. Le letture sono affidate alla vicepresidente di Sabaudia Culturando Katia Campacci.

L’autrice dopo il successo del primo libro ha continuato a seguire i passi della sua protagonista, la brillante Commissaria di Polizia di Stato Beatrice, regalando ai lettori un sequel tutto da leggere.

LA TRAMA – Durante un importante torneo internazionale di scacchi, trasmesso in diretta TV dalla tranquilla città di Terni, la campionessa russa Galina Kozlov stramazza al suolo priva di vita. La morte viene frettolosamente addebitata a cause naturali, individuate in un arresto cardiaco, ma il giovane commissario Beatrice Pergolesi, di servizio all’importante evento mediatico, non è affatto convinta che la tragedia sia accidentale e decide di far luce sulla vicenda accertando che si tratta di un omicidio. La sua solerte quanto stravagante arguzia, però, rompe gli equilibri interni all’ufficio di polizia ternano, suscitando l’ira del potente e temuto dirigente della Squadra Mobile, Luigi Mantovani detto “lo Squalo” che infine, e suo malgrado, per tentare di risolvere il giallo accetterà la Pergolesi nella sua squadra. Per uno scherzo del destino, il pubblico ministero a cui viene affidato l’incarico è Vittorio Volpi, marito della Pergolesi, applicato da Spoleto alla procura di Terni, che si ritroverà a condividere con Beatrice piste, dubbi e congetture, senza però farle sconti professionali.