Fondi, pugno in faccia alla negoziante per rapinarla, ma il figlio della donna riprende l’aggressione: arrestato un 35enne pakistano

FONDI – E’ stato individuato e arrestato dalla polizia l’uomo che il 29 febbraio era entrato in un negozio di generi alimentari del centro di Fondi e sferrando, un pugno alla titolare, una donna di 50 anni, aveva rapinato il denaro in cassa. La signora invece era crollata a terra svenuta per il colpo ricevuto. L’azione dell’uomo però non era terminata lì: sotto gli occhi del figlio 11enne della signora, l’uomo aveva cominciato a gettare a terra la merce esposta, poi aveva ripreso a colpire la negoziante mentre era ancora stesa a terra, malmenando anche il ragazzo. Quindi era fuggito, per poi tornare nuovamente sui suoi passi e picchiare ulteriormente la vittima, che non si era ancora completamente ripresa dalla prima aggressione. Infine si era rivolto verso una cliente alla quale aveva tentato di strappare dalle mani il telefono cellulare. Una scena interrotta solo dall’arrivo di altri clienti.

A chiamare il numero unico di emergenza era stato il giovane figlio della donna, che poi, all’arrivo della Volante, ha consegnato ai poliziotti il video che era riuscito a girare. La negoziante ha riferito ai poliziotti di un precedente avvenuto solo pochi giorni prima quando lo stesso aggressore, brandendo un bastone, aveva rubato un pacchetto di patatine e solo grazie alle sue urla, che avevano attirato un passante, l’uomo si era allontanato.

Ottenuta la descrizione e acquisito il video, gli investigatori, seguendo la direzione di fuga indicata dai testimoni, lo hanno rintracciato e arrestato poi lo hanno portato nel carcere di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. deve rispondere di rapina aggravata e tentato furto.