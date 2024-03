Operazione contro la pedopornografia, arrestato un 50enne di Latina

LATINA – Un uomo di 50 anni residente in provincia di Latina è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel corso di un’indagine internazionale su abusi sessuali nei confronti di minori. “L’indagine – come riporta una nota del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio che ha operato con il coordinamento del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online – è stata avviata dopo una segnalazione relativa all’utilizzo improprio dei social network e degli spazi di archiviazione virtuali. Grazie agli accertamenti tempestivamente effettuati e dall’analisi delle tracce informatiche – vi si legge – il personale specializzato è risalito al profilo di un utente”.

La successiva perquisizione informatica, operata sullo smartphone dell’indagato, ha permesso di rinvenire numerosi file di natura pedopornografica che vedevano coinvolti bambini anche in tenera età. Per l’uomo, incensurato, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Arrestato anche un uomo di 62 anni, residente in provincia di Roma, accusato di detenzione di un ingente quantitativo di materiale pornografico ritraente esclusivamente atti sessuali con minori anche in età prescolare.