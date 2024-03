“Patto per la sicurezza urbana” tra Comune di Latina e Prefettura

LATINA – Il Comune di Latina ha stretto un nuovo “Patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura di Latina. L’intesa siglata ieri sera dal sindaco Matilde Celentano e dal prefetto Maurizio Falco fa seguito ad una delibera di giunta volta a dichiarare la sicurezza urbana argomento prioritario dell’amministrazione comunale che intende attivare e migliorare tutte quelle misure rivolte al rafforzamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità che si manifestano sul territorio.

“La collaborazione istituzionale messa in campo con la Prefettura e con le forze dell’ordine, ampiamente sperimentata in questi nove mesi da sindaco, risulta fondamentale per affrontare questioni spinose che attengono a problemi di sicurezza urbana. Il patto stretto oggi è il coronamento delle buone pratiche portate avanti finora”, sottolinea la prima cittadina, spiegando che “il nuovo ‘Patto per la sicurezza urbana consentirà al Comune di fare richieste di finanziamento per i sistemi di video-sorveglianza” in riferimento al decreto del Ministero dell’Interno di dicembre 2023 che detta regole in merito.

“Grazie al sollecito del prefetto Falco – ha proseguito Celentano – abbiamo sottoscritto il patto allo scopo di implementare il sistema di video-sorveglianza presente sul territorio comunale di Latina, con l’obiettivo di tutelare il decoro urbano, prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità diffusi”.

Con il patto sottoscritto – si legge in una nota dell’Ente – il Comune di Latina intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità nella zona Pub, lungo la Marina di Latina, nei Borghi, nell’area del quartiere Q4, in prossimità delle autolinee e nel quartiere Nicolosi. La Prefettura e il Comune adotteranno strategie congiunte volte a migliorare la percezione di sicurezza nei cittadini e il contrasto ad ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego coordinato delle forze di polizia statali e della Polizia Locale.

L’amministrazione comunale ha approvato anche un’altra delibera di giunta che riguarda il progetto di fattibilità, da presentare al Ministero dell’Interno, per implementare il sistema di video-sorveglianza sulla Marina e in via Monfalcone, dal costo di 65mila euro. Con la stessa delibera, l’amministrazione comunale si è impegnata a prevedere fondi in bilancio necessari alla manutenzione degli impianti per almeno cinque anni dalla fine delle istallazioni.