L’Isola che non Isola, dibattito partecipato a Latinadamare: “Ci batteremo per essere ascoltati”

LATINA – “Una città intelligente fa scelte intelligenti. Ecco ieri l’amministrazione comunale della mia città non le ha fatte perché se è vero che ha reso l’isola pedonale permanente è altrettanto vero che ne ha disposto la riapertura di un pezzo nel cuore della città per farne 39 parcheggi, pensando di risolvere il problema del commercio al dettaglio eliminando la pista ciclabile”. E’ il commento della segretaria di Latina Bene Comune, Elettra Ortu La Barbera che proprio ieri pomeriggio, mentre prendeva forma la delibera della giunta comunale guidata dalla sindaca Matilde Celentano sulla discussa riperimetrazione dello spazio a disposizione dei pedoni, ha coordinato uno dei due dibattiti che si sono tenuti in città sull’argomento. Uno in Viale XVIII Dicembre a Latinadamare, l’altro al Bar Turi Rizzo per iniziativa di AnimaLatina.

Al primo dibattito hanno preso parte tra gli altri l’architetta Maria Teresa Accatino, Presidente di Italia Nostra e l’architetto Massimo Rosolini, la presidente dell’Unione Ciechi di Latina Patrizia Scarselletti, Giuseppe Persi già responsabile provinciale del Corpo Forestale dello Stato, il direttore della Casa dell’Architettura Pietro Cefaly e altri protagonisti della vita cittadina.

“Le voci che si sono succedute – aggiunge Ortu La Barbera – ci hanno raccontato che il mondo è cambiato e che l’urbanistica e l’idea di città ne devono tenere conto. Che vivere in una città con 70 macchine ogni 100 abitanti fa male alla salute e all’ambiente. E che le città dovrebbero essere ridisegnate per tutte e tutti tenendo conto delle esigenze dei bambini, degli anziani, dei ragazzi, delle donne e di chi ha difficoltà motorie, sensoriali. Insomma una città inclusiva dove chi non abita in centro lo possa raggiungere con facilità e sentirsi a casa. Ciò che rende un luogo vivibile, accessibile , sicuro e dinamico – conclude la segretaria del Movimento civico – la capacità di accogliere e sostenere le diversità di esperienze e voci, di soddisfare i fabbisogni di tutti. Continueremo a pensarlo e ci batteremo per essere ascoltati”.