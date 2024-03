Primo Tavolo tecnico per lo Sviluppo economico di Latina

LATINA – “E’ stata fissata per lunedì 11 marzo presso i locali della Camera di Commercio a Latina, la prima riunione del tavolo tecnico di lavoro sullo sviluppo economico della provincia pontina. Un incontro che rappresenta il prosieguo di un lavoro avviato a fine gennaio con l’audizione della XI commissione del Consiglio regionale, avente come oggetto le ‘Prospettive di sviluppo della provincia di Latina: opportunità e bisogni del territorio’.

L’audizione dello scorso 23 gennaio aveva visto la grande partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori, associazioni di categoria e parti sociali. In tale contesto avevo espresso l’intenzione di creare un tavolo di lavoro per affrontare in maniera sinergica le problematiche dell’economia pontina.

Per la riunione dell’11 marzo abbiamo invitato tutti i partecipanti all’audizione svoltasi in Regione ed abbiamo chiesto loro di inviare suggerimenti e analisi sulle problematiche economiche provinciali alla Commissione. Saranno dunque presenti rappresentanti dei Comuni pontini, di organizzazioni di categoria e delle parti sociali, che hanno aderito all’iniziativa del tavolo tecnico, condividendone le finalità.

Posso innanzitutto anticipare che inseriremo tra le priorità la lotta alla burocrazia e la necessità di procedere ad una semplificazione delle procedure amministrative, per venire incontro alle istanze delle imprese. Occorre rimuovere i lacci burocratici presenti nel nostro sistema, anche agendo attraverso le normative regionali. A tal proposito abbiamo invitato la consigliera regionale Marika Rotondi, presidente della commissione speciale sulla ‘Semplificazione amministrativa’.

Dobbiamo creare le condizioni, affinchè anche la provincia di Latina sia in grado di beneficiare della grande prospettiva rappresentata dai fondi europei che favoriranno interventi di digitalizzazione, modernizzazione delle infrastrutture e sostegno alle imprese. Ci sono programmi importanti a sostegno delle imprese che possono essere portati avanti attraverso i fondi strutturali ed il Pnrr. Pensiamo ai fondi di ‘Coesione’, 1,2 miliardi sulle infrastrutture, e quelli del Fesr (1,8 miliardi) che possono consentirci di dare sostegno alle imprese di lavorare sulla sostenibilità e sulle strategie territoriali. La strada è ancora lunga ma confidiamo che, grazie alla grande sinergia istituzionale riusciremo a fare del Lazio una delle Regioni locomotive del Paese.

Insisto sull’urgenza di mettere al centro della discussione la creazione di aree cuscinetto per le realtà confinanti con l’area della Zes unica. Vi sono dei precedenti, come quello della Cassa del Mezzogiorno, che evidenziano questa peculiarità territoriale e che in passato hanno permesso alle province di Latina e Frosinone di godere delle agevolazioni previste per altre Regioni o territori. Come del resto ribadisco l’utilità della ZLS, che può rappresentare l’occasione per rilanciare l’economia di territori della nostra regione nei quali si assiste ad una estensione della desertificazione industriale, a una crescita della disoccupazione e all’assenza di investimenti.

Su questi temi cruciali ci confronteremo lunedì e avvieremo un lavoro sinergico volto a realizzare una proposta collegiale da sottoporre all’amministrazione regionale per il rilancio dell’economia della nostra provincia”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio