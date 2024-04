Il reparto a Cavallo del Nucleo Parco Fogliano incontra gli studenti

SABAUDIA – Il reparto a cavallo del carabinieri del Nucleo Parco di Fogliano nel corso di un’attività di controllo e sorveglianza del territorio si sono intrattenuti con scolaresche provenienti da fuori provincia, in visita al Parco Nazionale del Circeo. L’incontro è avvenuto al Centro Visitatori nell’area protetta del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia dove i cavalli hanno immediatamente attratto i giovani alunni che si sono incuriositi.

I cavalieri – spiega in una nota la tenente colonnello Katia Ferri Comandante del reparto carabinieri Parco Nazionale del Circeo – hanno spiegato agli studenti come interagire correttamente e in sicurezza con il quadrupede, la provenienza della razza murgese e le sue peculiari caratteristiche. Hanno, inoltre, posto l’attenzione sul loro uso ecosostenibile nelle aree protette quali ad esempio la Foresta Demaniale, il cordone dunale (strada interrotta) durante il servizio di istituto, nonché sul loro impiego in cerimonie come attività di rappresentanza I cavalieri hanno sensibilizzato i ragazzi sull’importanza del bene protetto, sul valore della biodiversità, sull’importanza della condotta dell’uomo sull’ambiente e sul conseguente rispetto che ognuno di loro deve avere, al fine di custodire e preservare ciò che ci circonda per se stessi e per le generazioni future.

Il Reparto CC Parco Nazionale del “Circeo” – è stato inoltre spiegato – con vincolo di dipendenza funzionale dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, opera per la salvaguardia dell’area protetta, attraverso una mirata attività di sorveglianza ed una più ampia attività di prevenzione a tutela dell’Ambiente e della Biodiversità.