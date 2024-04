In Parco Susetta Guerrini è fiorita l’orchidea-farfalla

LATINA – Il responsabile del Patto di Collaborazione Gli Alberi di Nascosa, Bruno Fontanarosa segnala la presenza in Parco Susetta Guerrini di una bellissima orchidea: l’Orchidea Anacamptis papilionacea. “Rappresenta un endemismo del nostro territorio – spiega il cittadino, impegnato con altri, nella cura di circa 90 alberi e cespugli messi a dimora nel corso degli ultimi tre anni – una fioritura che si ripete a marzo di ogni anno in questa area naturale che è la più ampia di Latina e si estende per sedici ettari unendo con una cintura di verde e alberi i quartieri Nascosa e Nuova Latina”.

Uno dei casi in cui il ritardo nello sfalcio è benedetto: “L’intervento di trinciatura delle aree verdi è normalmente tardivo e, pertanto, la specie ha il tempo di compiere il proprio ciclo biologico passando dalla fase vegetativa a quella riproduttiva ed assicurando così la continuazione della specie. Invitiamo tutti i cittadini a venire a scoprire questa bellissima orchidea autoctona e tutto il bellissimo Parco”.