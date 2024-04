San Felice Circeo, oltre cento iscritti da venti comuni per il corso rivolto alla Polizia Locale

SAN FELICE CIRCEO – Più di cento iscritti ed iscrizioni chiuse per il corso di formazione organizzato dalla Polizia Locale di San Felice Circeo insieme al SULPL, al CSE FLPL e ANASPOL che si terrà martedì 16 aprile dalle ore 8 alle 14 presso il cinema Anna Magnani in piazza Lanzuisi a San Felice Circeo.

Un corso che sarà incentrato sugli atti di Polizia Giudiziaria a seguito di un incidente mortale. La giornata si aprirà con i saluti del Sindaco del Comune di San Felice Circeo Monia Di Cosimo. A seguire poi ci sarà l’intervento del comandante della Polizia Locale il dott. Mauro Bruno. Il formatore del corso sarà Stefano Giannini, Responsabile Nazionale Formazione, Istruttore nel reparto infortunistica stradale della Polizia Locale di Roma Capitale.

Parteciperanno ufficiali ed agenti di Polizia Locale di San Felice Circeo, Latina, Sabaudia, Terracina, Pontinia, Sperlonga, Santi Cosma e Damiano, Roccasecca dei Volsci, Cisterna di Latina, Prossedi, Lenola, Torrice, Itri, Cori, Gaeta, Sezze, Formia, Sermoneta, Priverno e Castel Gandolfo.

Il corso segue gli eventi già organizzati dalla Polizia Locale di San Felice Circeo e che rientrano nella attività formativa avviata insieme ad Alessandro Marchetti ufficiale di Polizia Locale in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma.

“Abbiamo voluto organizzare questa attività – ha spiegato il delegato alla Polizia Locale Marco Di Prospero – per dare un supporto concreto non solo agli agenti del nostro Comune ma anche e soprattutto a tutti gli altri ufficiali ed agenti di altri Comandi della provincia di Latina, nella consapevolezza che una Polizia Locale più efficiente passa anche attraverso questi momenti di formazione. Un ringraziamento va al Comandante Mauro Bruno e al Assistente Capo Dario Beltramini che hanno insieme avviato questa attività”.