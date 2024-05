A Latina Ignazio Marino capolista di Alleanza Verdi e Sinistra incontra gli elettori

LATINA – Sabato 25 maggio dalle ore 10 al Parco San Marco di Latina, i cittadini potranno incontrare Ignazio Marino, il capolista alle elezioni europee di Alleanza Verdi e Sinistra per la Circoscrizione Centrale. Sarà accompagnato dagli altri due candidati, espressione del territorio pontino, Paola Bernasconi e Sergio Ulgiati, e dal deputato Filiberto Zaratti, di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Ho scelto di candidarmi per le elezioni europee 2024 perché nei prossimi 5 anni ci aspettano delle sfide importantissime e sono convinto che l’Europa possa essere determinante per vincerle”, dichiara il chirurgo di fama internazionale, che è stato anche Senatore e Sindaco di Roma. Innanzi tutto i cambiamenti climatici, con la necessità per l’Europa di essere un punto di riferimento per il resto del mondo L’immigrazione: l’Italia, come la Grecia e la Spagna non possono accettare la condizione attuale degli accordi di Dublino per cui l’accoglienza debba essere fatta nei territori d’arrivo. La guerra, che può essere fermata senza l’invio di altre armi, con la forza della diplomazia e una voce forte e unica da parte dell’Europa. La Sanità Pubblica è il patrimonio più prezioso di tanti Paesi dell’Europa e va salvaguardata e potenziata come promesso durante la pandemia. “Curiamo l’Europa” è infatti il motto della campagna elettorale di Ignazio Marino.

Paola Bernasconi è laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza” Ha poi conseguito un dottorato di ricerca in “Società, politica ed istituzioni in età contemporanea”. Ha insegnato Storia economica presso la sede romana di un programma universitario americano e tenuto un corso di storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Cassino. Attualmente svolge una ricerca presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati. Si occupa principalmente di “costruzione dello Stato” , dei processi di democratizzazione e dei conflitti politici e sociali. Equità, sostenibilità e diritti le parole chiave della sua candidatura.

Sergio Ulgiati è nato a Latina e qui ha insegnato per diversi anni formando una generazione di studenti. Laureato in Fisica all´Università di Roma “La Sapienza” nel 1973, Ulgiati è attualmente Presidente del Comitato Etico e Scientifico di Europa Verde e rappresenta un esempio di persona versatile in cui lo studio e la ricerca scientifica coesistono con l’impegno politico e sociale basato sui valori del pacifismo e della nonviolenza. Significativo a riguardo il motto della sua campagna elettorale: “Portare la scienza e il cuore là dove servono entrambi”. È stato Ricercatore e poi Professore Associato in Chimica Fisica e Chimica Ambientale nelle Università di Siena, Sassari e Napoli “Parthenope”, collaborando con numerosi scienziati in Italia e nel mondo, pubblicando 4 libri e circa 400 articoli scientifici su energia, clima, impatto ambientale, economia circolare. Attualmente, è Professore Onorario di Valutazione di Impatto Ambientale presso l’Università Normale di Pechino. Vincitore di numerosi premi scientifici nazionali e internazionali, dal 2017 a oggi è incluso nella graduatoria mondiale “2% Top Scientists” redatta annualmente dall’Università di Stanford (USA).