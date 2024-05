Al teatro Ateneo va in scena Politically Scorrect

LATINA – Al Teatro Ateneo (presso il Balletto di Latina, via Piccarello 122. Vicino lo Steve Jobs) sabato 25 maggio ore 21.00 e domenica 26 maggio ore 18.00, Palco 19 porta in scena il corso avanzato in Politically Scorrect – Uno spettacolo brillantemente provocatorio ideato da Simona Serino con testi di Ethan Coen, Stefano Benni ed Edoardo Erba per uscire dal politicamente corretto.

“Poltically Scorrect – sottolinea Serino – per sottolineare già nel titolo, volutamente scorretto appunto, che è tutto un grande equivoco, dove valgono i colpi bassi, sopra al palco e al di fuori di esso: nelle relazioni, nei valori, nella fede religiosa, nella condotta individuale, nella ricostruzione degli eventi storici. Un’ora e mezza di colpi di scena e colpi al cuore, risate e riflessioni sulla natura dell’essere umano, e disumano, sui grandi temi del vivere nell’attuale società, cinica, amorale, vanitosa ed individualista, e contraddittoria”.

Info e prenotazioni al 392.3282261, costo del biglietto 10 euro.