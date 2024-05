Provoca un incidente e scappa: trovati e denunciati lui e il fratello che aveva mentito per scagionarlo

CISTERNA DI LATINA – Era a bordo di un’auto fuggita dopo aver provocato un incidente stradale, ma ai vigili aveva raccontato che la vettura era stata rubata. La Polizia locale di Cisterna ha ora ricostruito gli eventi e denunciato due fratelli.

I fatti nel pomeriggio del 17 maggio in Via Civitona a Cisterna quando un uomo alla guida di una Ford Focus aveva provocato uno scontro che aveva coinvolto tre auto e poi si era dato alla fuga. Rintracciata la proprietaria della vettura grazie alle testimonianze dei presenti che avevano preso targa e modello dell’auto allontanatasi, la donna ha detto di aver dato la macchina al figlio, ma lui, sentito telefonicamente, riferiva che l’auto gli era stata rubata.

Ascoltato poi di persona presso il Comando di polizia locale, si era contraddetto e la sua versione non aveva convinto gli investigatori. I dubbi erano diventati certezze dopo il ritrovamento dell’auto abbandonata nelle campagne di Velletri. I danni sulla carrozzeria infatti erano compatibili con la dinamica dell’incidente. Dopo essere caduto più volte in contraddizione, l’uomo, riascoltato dagli agenti, alla fine spiegava che alla guida dell’auto quel giorno c’era suo fratello.

Il conducente è stato quindi denunciato per fuga in occasione di incidente stradale, mentre il fratello per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e simulazione di reato.