Elly Schlein a Latina: “Scende la spesa per la sanità pubblica, noi dobbiamo difenderla”

LATINA – Ieri in piazza del Quadrato, Latina ha accolto la Segretaria nazionale del PD Elly Schlein che da due mesi sta girando l’Italia da nord a sud. Tanti i cittadini arrivati per ascoltarla, a loro Schlein ha lanciato la carica in vista delle elezioni Europee dell’8 e del 9 giugno.

Tradotta anche il Lis, alla tappa n.105 del suo viaggio, ha riferito le priorità arrivate dalla voce delle italiane e degli italiani: “Difendere la sanità pubblica e universalistica che ti cura a prescindere dal portafoglio che hai in tasca. La destra sta smantellando a sanità pubblica, definanziandola senza neanche avere il coraggio di ammetterlo. Se guardate i documenti del governo trovate che la spesa sanitaria sul Pil sta scendendo da quanto Giorgia Meloni si è seduta a Palazzo Chigi. E’ un preciso disegno e noi non lo accettiamo”.