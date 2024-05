Bilancio a Terracina, dopo l’approvazione parlano il Sindaco e l’Assessore Tasciotti

TERRACINA – «Abbiamo lavorato molto per arrivare a questi dati che parlano chiaramente di una buona gestione finanziaria dell’Ente. È necessario ricordare che l’Amministrazione Giannetti si è insediata a giugno 2023, e fino ad allora l’Ente è stato amministrato da un Commissario Straordinario. Per questo il bilancio di previsione 2023 era stato precedentemente approntato e approvato dalla gestione commissariale, e solo da giugno 2023 abbiamo cominciato a verificare quanto previsto nel documento di previsione per iniziare a programmare le attività previste nel proprio programma. Un grande lavoro che però consideriamo soltanto un punto di partenza», questo il commento dell’Assessore al Bilancio Angelina Tasciotti dopo l’approvazione nei giorni scorsi del Rendiconto sulla gestione dell’Ente relativo all’esercizio 2023. Uno strumento necessario che permette ai cittadini e agli organi di controllo di monitorare l’andamento delle entrate, delle spese e degli investimenti realizzati dall’Amministrazione Comunale valutandone l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Numerose sono state le variazioni al bilancio di previsione 2023 approvato dal Commissario, e numerose le variazioni di bilancio per applicare parte dell’avanzo vincolato nel bilancio di previsione 2023 necessarie per effettuare opere e manutenzioni pubbliche.

Contestualmente sono stati adeguati gli altri strumenti di programmazione come il piano annuale e triennale delle opere pubbliche e il piano annuale e triennale delle assunzioni.

Solo per ricordare qualche numero, sono state fatte variazioni consistenti nel settore dei lavori pubblici con l’utilizzo di avanzo pari a circa 4.500.000, è stato applicato avanzo per il rifacimento del Ponte sul Sisto per un valore pari a 2.500.000, sono state fatte diverse assunzioni di personale per potenziare la macchina amministrativa.

Il Rendiconto di Gestione 2023 approvato dal Consiglio comunale fa registrare una gestione finanziaria ed economico patrimoniale molto equilibrata, che consente all’Ente di trovarsi in un ottimo stato di finanza comunale. Al termine dell’esercizio, infatti, si registra un fondo di cassa di oltre 40 milioni di euro.

Come sottolineato dall’Assessore Tasciotti, ovviamente non si tratta di un fondo da custodire gelosamente, ma di quanto necessario per far fronte alle spese. Tra le spese correnti più onerose, infatti, ci sono i costi per il personale, beni e servizi di consumo, per i quali sono impegnati 39 milioni.

Il risultato complessivo di amministrazione è stato pari ad oltre 61 milioni di euro.

Sia i residui attivi che quelli passivi si sono notevolmente ridotti rispetto all’esercizio 2022. Anche il fondo crediti di dubbia esigibilità è passato da 40 milioni del 2022 a 30 milioni del 2023.

L’Ente risulta altresì notevolmente garantito da un fondo contenzioso di 5 milioni di euro. Questo fondo potrà essere utilizzato nel caso in cui vi siano, nel corso dell’esercizio, delle sentenze che vedano l’ente soccombere. Quindi, sia questo fondo sia il fondo di dubbia esigibilità sono vere e proprie garanzie di stabilità finanziaria.

Inoltre, l’Ente può contare su un avanzo vincolato pari ad oltre 17 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la realizzazione di opere e lavori pubblici.

Si registra anche un ottimo avanzo libero, che potrà essere utilizzato secondo quanto previsto dalle disposizioni del testo unico sugli enti locali per ulteriori progetti che l’Amministrazione ha intenzione di realizzare nel corso del 2024.

In altre parole, il Comune di Terracina ha chiuso l’anno 2023 con un risultato di amministrazione positivo (61.499.626,90 euro) la cui quota disponibile (794.845,46 euro) appare particolarmente significativa.

Anche lo stato patrimoniale e il conto economico registrano dei dati positivi. Il totale dell’attivo è pari ad oltre 165 milioni di euro e l’utile si è attestato ad oltre 6 milioni di euro.

Molto positivo anche l’indicatore di tempestività dei pagamenti. L’Ente infatti paga i fornitori di beni e servizi con un ritardo di soli 6 giorni lavorativi, quando spesso molti comuni italiani pagano i fornitori anche a distanza di mesi.

«Con il tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo posto la massima attenzione a tutte le problematiche della Città. Abbiamo trovato una situazione complicata, perché non è semplice lavorare con un organico deficitario e una macchina amministrativa compromessa, che ci stiamo impegnando quotidianamente a rimettere in sesto. Spesso la nostra ferma volontà per rispondere alle esigenze e alle necessità di Terracina e dei cittadini è stata pesantemente ostacolata dalla burocrazia, che rende complesso anche un percorso apparentemente semplice. Stiamo portando avanti tutti i progetti per la valorizzazione e la riqualificazione del Borgo Pio con i fondi PNRR, che ci consentiranno tra l’altro di riaprire il tratto di via Lungolinea Pio VI chiuso da tempo, e di dare nuova vita al Mercato della Marina. Per questo abbiamo raggiunto un accordo con gli operatori al momento presenti per il loro spostamento che avverrà la settimana prossima e che ci consentirà di riprendere e portare avanti il progetto. Sono convinto che si può sempre fare meglio, ma noi ce la stiamo mettendo tutta per la nostra Città, e per questo ringrazio la maggioranza che mi ha sempre sostenuto. Abbiamo sempre cercato il dialogo in Consiglio come nelle Commissioni, che non sempre abbiamo trovato. Ma resto fiducioso che si possa intraprendere un percorso condiviso, e per questo rimango sempre disponibile a un confronto che abbia come presupposto la lealtà politica, e come fine comune il bene per la nostra Terracina», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.