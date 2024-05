Europee, al D’Annunzio programmi, idee e progetti di Forza Italia

LATINA – “Forza Italia Latina chiama l’Europa, giovedì 23 maggio dalle 17:30, presso il teatro D’Annunzio di Latina. Un incontro organizzato per parlare di programmi, di sviluppo, di competitività dei territori a partire dalla città capoluogo. Interverranno il coordinatore comunale di Forza Italia Latina, Stefano Cardillo, il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, Giuseppe Di Rubbo, il coordinatore provinciale di “Noi Moderati”, Marco Napoli, i consiglieri regionali del Lazio, Cosmo Mitrano ed Angelo Tripodi, l’assessore regionale del Lazio, Giuseppe Schiboni, il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Senatore Claudio Fazzone e il parlamentare europeo Salvatore De Meo. (FOTO DI REPERTORIO)

“Insieme in Europa non è solo uno slogan – spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giuseppe Di Rubbo – ma un modo di agire nell’interesse di tutte le comunità che abbiamo l’onore di rappresentare. Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno sono una sfida importantissima che come Forza Italia abbiamo intenzione di vincere all’insegna di una squadra sempre più coesa e determinata ad affermare i valori di libertà, democrazia e sviluppo di cui siamo da sempre portatori. Ci aspettiamo grande partecipazione a questo evento che sarà fondamentale non solo per illustrare i punti cardine del nostro programma ma soprattutto perché Forza Italia è l’unico partito moderato del centrodestra capace di stare tra le persone e con le persone”.