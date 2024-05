Ex Banca d’Italia e Ruspi alla Sapienza, plauso di Unindustria Latina

LATINA – “Un accordo molto importante per il nostro territorio, quello siglato tra il Comune di Latina e l’Università La Sapienza per la concessione in uso dell’ex Banca d’Italia e del Garage Ruspi. Una concessione che permetterà all’Università di ampliare l’offerta formativa su Latina, dando così la possibilità a molti più giovani di poter studiare sul loro territorio senza dover migrare altrove ed inoltre di attrarre anche ragazzi da fuori che possano scegliere Latina come città per i loro studi”.

E’ quanto dichiara il Presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo in merito all’accordo siglato nei giorni scorsi tra Comune e Università per la concessione dei due importanti immobili. Accordo che non ha mancato di suscitare anche disapprovazione tra le forze politiche di opposizione che nella scorsa consiliatura avevano lavorato all’acquisto della ex Banca d’Italia, poi formalizzato dalla giunta Celentano, e avviato i lavori di riqualificazione dell’ex garage di Largo Giovanni XXXIII, che, nel progetto dell’architetto Cupelloni, era destinato a centro espositivo. Critiche sono giunte anche dall’ex assessore della giunta Zaccheo, Maurizio Guercio e dal mondo della cultura.

Giovedì 30 maggio, giorno in cui la commissione Trasparenza guidata dalla presidente Floriana Coletta ha svolto un sopralluogo nell’edificio ex Ruspi, è arrivata anche la posizione di Unindustria Latina.

“Con tale accordo – sottolinea Pontecorvo – non soltanto queste strutture potranno essere utilizzate nuovamente, ma si creeranno sicuramente anche nuove opportunità per il centro storico, sia dal punto di vista sociale che urbanistico. Unindustria, particolarmente attenta alla formazione delle nuove generazioni, auspica che con l’incremento dell’offerta formativa sul territorio anche numerose aziende che oggi faticano a reperire personale specializzato possano avere un nuovo bacino a cui attingere, creando così occupazione e sviluppo economico per la città e per la provincia di Latina Ci rendiamo disponibili sia con il Comune che con l’Università per pianificare eventuali altri percorsi di studio che vadano ad ampliare l’offerta formativo su Latina; sia percorsi post laurea per soddisfare esigenze specifiche delle aziende del territorio, con particolare riferimento al chimico-farmaceutico, agroalimentare e meccatronico”.