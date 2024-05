Sezze, un asilo nido al posto del Centro Anziani con un milione del Pnrr

SEZZE – È di poco più di un milione di euro il finanziamento del Pnrr di cui potrà disporre il Comune di Sezze per la realizzazione di un nuovo asilo nido. A darne notizia è il sindaco, Lidano Lucidi.

“Il progetto di cui presto conosceremo i dettagli – ha spiegato il primo cittadino di Sezze – prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio attualmente adibito a Centro Anziani, situato in via Puglie, per trasformarlo in una struttura moderna ed efficiente destinata a ospitare 42 bambini nella fascia d’età 0-2 anni. Questa operazione non solo risponderà alla carenza di posti asilo nel territorio di Sezze Scalo, ma contribuirà anche al rinnovamento del patrimonio edilizio comunale e al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, in linea con gli standard Nearly Zero-Energy Building”. L’intervento mira a fornire un servizio essenziale per le famiglie di Sezze Scalo, garantendo al contempo il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, mentre la struttura sarà progettata per essere completamente accessibile e adatta a ospitare soggetti con disabilità, assicurando inclusività e parità di accesso per tutti i bambini: “L’opportunità di poter dotare la città di un secondo asilo nido – ha proseguito il sindaco Lucidi – ci permetterà una migliore gestione dei figli di persone che lavorano fuori da Sezze e che possono usufruire di un servizio non avendo alcun disagio nel trasporto dei loro bambini. Sezze scalo, da questo punto di vista, diventa sempre più strategico”.