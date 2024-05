Partita della solidarietà al Francioni: Polizia contro Cuori Nerazzurri

LATINA – Polsoccer, la squadra di calcio della Polizia di Stato e Cuori Nero azzurri pontini, la squadra composta dall’Amministrazione comunale di Latina – sono le due squadre che scenderanno in campo il 27 maggio alle ore 10:00 allo Stadio “Domenico Francioni” di Latina per la Partita della solidarietà, organizzata da SOS Villaggi dei Bambini con il patrocinio del Comune di Latina, della Provincia di Latina e del Consorzio degli Industriali del Lazio. Il ricavato dei biglietti mira a sostenere i progetti educativi che l’Organizzazione realizza attraverso i suoi Programmi e i Villaggi SOS presenti in Italia a favore di centinaia di bambini, ragazzi e famiglie che vivono momenti di forte vulnerabilità.

Dopo i successi del 2023, a Benevento e Crotone, e il recente appuntamento a Terni, arriva anche a Latina l’appuntamento sportivo che richiama i valori dello sport: gioco di squadra, determinazione, integrazione tra i valori che verranno condivisi con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del territorio, in una giornata simbolica per i loro diritti in Italia.

“Il 27 maggio, infatti, giornata in cui si disputerà la competizione sportiva, ricorre l’anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, rendendo vincolante per ogni iniziativa governativa il rispetto dei diritti fondamentali dei bambini e la loro protezione. In tutto il mondo, ad oggi, sono 196 gli Stati che hanno provveduto alla ratifica del documento”, spiega Francesca Landi, responsabile Comunicazione esterna SOS Villaggi dei Bambini invitando i cittadini di Latina a contribuire alla causa acquistando il biglietto.

Saranno presenti anche Jumanji Project, la squadra cinofila della polizia, e la Lamborghini Urus targata Polizia di Stato, specializzata nelle operazioni di assistenza sanitaria.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata dal 1949 affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 2.5 milioni di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. Opera da 60 anni in Italia, dove promuove i diritti di oltre 47.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 900 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.