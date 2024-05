Ponza, crollo a Cala Fonte. Il sindaco chiude l’area per 30 giorni

PONZA – Il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino ha emesso ieri un’ordinanza per impedire l’accesso alla zona di Cala Fonte dove due giorni fa si è verificato il crollo di una parte della parete rocciosa. Il provvedimento che è stato firmato sulla scorta anche di quanto esplicitato in una specifica relazione della polizia locale, a cui ha fatto seguito anche il verbale del responsabile del servizio Urbanistica del Comune. La situazione che si è generata, si legge nell’ordinanza del sindaco, “non favorisce le condizioni di sicurezza del sito” e non viene quindi esclusa “l’evenienza che si possano verificare nuove situazioni pregiudizievoli per il territorio, con grave pericolo per l’incolumità pubblica”.

Nel provvedimento si legge quindi che, “per consentire le opportune verifiche di natura geologica e accertare la stabilità dei luoghi”, si dispone “in via cautelare e provvisoria, per un periodo di 30 giorni l’interdizione della scala d’accesso alla cala e la relativa rampa di accesso al mare”. Si ordina inoltre “l’assoluto divieto di transito pedonale da oggi, 22 maggio, per 30 giorni”. L’area sarà quindi transennata. Dalla Regione arriveranno a breve geologi e ingegneri.