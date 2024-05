Trasporto pubblico locale a Latina, la Ugl conferma lo sciopero di 24 ore per il 17 maggio

LATINA – Se da una parte è terminato lo stato di agitazione dei lavoratori della Csc iscritti alla Faisa Cisal, viene confermato invece lo sciopero di 24 ore indetto per domani dalla Ugl Autoferro, l’altra sigla sindacale che raccoglie circa la metà dei dipendenti Csc. “Siamo stupiti del fatto che nè l’azienda nè il Comune ci abbia convocato per ascoltare le nostre ragioni”, spiega il segreterio Giuliano Errico.

“Nonostante il parere favorevole dell’avvocatura e la probabile delibera del Comune, riguardo i fondi aggiuntivi stanziati dalla Regione Lazio inerenti al contributo chilometrico, nulla si è mosso. Abbiamo recepito, semplicemente, la volontà da parte aziendale ad impegnarsi per trovare soluzioni economico-lavorative ma nulla più, e onestamente – continuano i rappresentanti sindacali di UGL “autoferro” – non possiamo basarci solo sugli impegni verbali in quanto in questi anni troppi sono stati gli accordi sottoscritti e non rispettati. Non avendo avuto risposte concrete domani, 17 maggio, sciopereremo”.

