La tartaruga marina Lollo torna a nuotare: liberata nel mare di Capratica a Fondi

FONDI – E’ stata liberata sulla spiaggia di Capratica a Fondi, Lollo, esemplare di Caretta Caretta di 15 anni recuperato lungo le coste laziali dai volontari della rete regionale Tartalazio, di cui fa parte il Parco regionale Riviera d’Ulisse. Era stata chiamata così perché salvata da morte certa nel giorno in cui è scomparsa Gina Lollobrigida, la più celebre Lollo del cinema.

“Pinne danneggiate, ossa fratturate, una gravissima setticemia – raccontano – causato da una rete da pesca, ma il gruppo di esperti è riuscito a rimetterla in sesto e a liberarla”.

Riabilitata presso il centro di Portici, in Campania questa tartaruga marina è stata rilasciata in mare dagli addetti ai lavori con l’assessore al Demanio del Comune di Fondi Claudio Spagnardi che ha portato i saluti del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e sottolineato l’impegno dell’Ente per preservare la zona. La “corsa” verso la libertà e poi la nuotata nelle acque cristalline è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti, in particolare dalle scolaresche che hanno avuto la fortuna di assistere ad un evento naturalistico unico nel suo genere.

E’ stata scelta la spiaggia di Capratica – ha spiegato il commissario dell’Ente Parco Regionale Riviera D’Ulisse Massimo Giovanchelli – per l’elevato valore naturalistico della Duna, Zona Speciale di Conservazione, unica nel suo genere, incontaminata e perfettamente conservata.