Il Comune diserta il Bando Asili Nido, Carnevale: “Troppi vincoli”

LATINA – Latina non presenterà progetti per avere i fondi Pnrr destinati alla creazione di nuovi asili nido. “Bando interessante e attenzionato, ma imponeva troppi vincoli rispetto allo stato patrimoniale dell’ente, quindi per tutelare il Comune”, ha spiegato l’assessore ai LLPP Massimiliano Carnevale in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina.

Il caso era stato sollevato pubblicamente con un’interrogazione depositata dal gruppo consiliare del Pd il 13 maggio scorso e alla quale -aveva denunciato Daniela Fiore: «Si convoca una conferenza stampa invece di rispondere all’interrogazione – , ha dichiarato la consigliera di opposizione – . Siamo ancora in attesa di una risposta all’interrogazione depositata lo scorso 13 maggio al fine di capire se l’amministrazione comunale si stesse adoperando per partecipare al bando di attuazione del Piano Asili Nido 2024. Nonostante il regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio comunale preveda il termine di 7 giorni, non abbiamo avuto alcun riscontro dagli assessori interrogati. Ma apprendiamo con sorpresa di una conferenza stampa, convocata per domani, con oggetto generico ma che lascia chiaramente intendere che gli assessori Carnevale e Tesone affronteranno proprio il tema della mancata partecipazione del Comune al bando in questione». Fiore dichiara che informerà il Prefetto.

Per Tesone però, la risposta è stata data nel tempo di sette giorni: “Deve essere sfuggita ai colleghi dell’opposizione”, ha dichiarato in conferenza stampa.