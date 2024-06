Ragazzi ucraini in visita in Italia, partecipano alla Festa della Repubblica a Latina

LATINA – Grande gioia per i ragazzi ucraini in questi giorni in visita in Italia nell’ambito delle iniziative bilaterali promosse da un’organizzazione sindacale della Polizia Nazionale Ucraina, in collaborazione con l’ambasciata. Grazie alla preziosa collaborazione dell’A.N.P.S. di Terracina, hanno potuto partecipare alle celebrazioni provinciali organizzate dalla Prefettura di Latina in occasione del 78° Anniversario della Repubblica Italiana, che si sono svolte questa mattina a Latina.

I ragazzi hanno visitato agli stand organizzati della Polizia di Stato e dalle altre forze di polizia ed hanno avuto modo di partecipare alla formale cerimonia, con lo schieramento di uomini e mezzi delle forze armate e di polizia presente in piazza.

Durante la cerimonia il Prefetto di Latina, accompagnato dal Questore ha poi consegnato l’onorificenza a Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana al Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Roberto Pietrosanti, originario di questa provincia ed attualmente in servizio presso il Centro Polifunzionale di Spinaceto, momento a cui i ragazzi hanno partecipato con stupore e gioia.

“Una giornata di condivisione di valori e di amicizia che la Questura di Latina ha fortemente voluto per questi giovani e che ha reso ancora più speciale l’evento organizzato dalla Prefettura di Latina”, si legge in una nota.